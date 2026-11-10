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    പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

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    പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
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    ദ​മ്മാം: പ​ട്ടാ​മ്പി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ദ​മ്മാ​മി​ൽ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ദി​യു​ടെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ പ​ട്ടാ​മ്പി​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ട​ന ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ക്കീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മാ​ന​സി​ക വി​ഭ്രാ​ന്തി സം​ഭ​വി​ച്ച പ​ട്ടാ​മ്പി​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​വാ​സി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി മു​ത​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്തീ​ൻ പ​ട്ടാ​മ്പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ഷ​ബീ​ർ കൊ​പ്പം, വ​നി​താ വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മ ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​സീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ മു​റാ​ദ് മു​ന്ന, മി​ന്റു, മി​സ്ബെ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച ഗാ​ന​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ക​ലാ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗെ​യി​മു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് മ​മ്മൂ​ട്ടി പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ൻ​വ​ർ പ​തി​യി​ൽ, ഷാ​ഹി​ദ് വി​ള​യൂ​ർ, ജം​ഷി​ദ് കൈ​പ്പു​റം, ഷി​ഹാ​ബ് വ​ണ്ടും​ത​റ, സ​ഫ്‍വാ​ൻ, ജി​നേ​ഷ് അ​ര​യ​ത്ത്, നി​സാ​ർ, മു​ഹ്സി​ൻ റി​യാ​സ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഷി​ഹാ​ബ് ബോം​ബെ, ഹ​ക്കീം രു​ചി, രേ​വ​തി അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ഷ​ഹ​നാ​സ് മ​ൻ​സൂ​ർ, ഷെ​റി​ൻ സ​ഫ്‍വാ​ൻ, റ​ഷീ​ദ അ​ൻ​വ​ർ, ആ​രി​ഫ ഷാ​ഹി​ദ്, നു​സ്മി​യ മൂ​സ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മാ​സി​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യി. അ​ജ്മ​ൽ പ​റ​മ്പി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി. റ​സാ​ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Pattambi Association Hosts Family Meet
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