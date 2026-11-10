പട്ടാമ്പി കൂട്ടായ്മ കുടുംബ സംഗമംtext_fields
ദമ്മാം: പട്ടാമ്പി കൂട്ടായ്മ ദമ്മാമിൽ കുടുംബ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സൗദിയുടെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ പട്ടാമ്പിക്കാരായ നിരവധി പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സംഘടന ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു.
മാനസിക വിഭ്രാന്തി സംഭവിച്ച പട്ടാമ്പിക്കാരനായ പ്രവാസിയെ ആശുപത്രി മുതൽ നാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ചെയർമാൻ മൊയ്തീൻ പട്ടാമ്പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഓഡിറ്റർ ഷബീർ കൊപ്പം, വനിതാ വേദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സൽമ ടീച്ചർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ജസീർ കണ്ണൂർ മുറാദ് മുന്ന, മിന്റു, മിസ്ബെഹ് എന്നിവർ ആലപിച്ച ഗാനമുൾപ്പെടെ വിവിധ കലാ പരിപാടികളും ഗെയിമുകളും നിറഞ്ഞ സംഗമത്തിന് മമ്മൂട്ടി പട്ടാമ്പി, അൻവർ പതിയിൽ, ഷാഹിദ് വിളയൂർ, ജംഷിദ് കൈപ്പുറം, ഷിഹാബ് വണ്ടുംതറ, സഫ്വാൻ, ജിനേഷ് അരയത്ത്, നിസാർ, മുഹ്സിൻ റിയാസ് പട്ടാമ്പി, ഷിഹാബ് ബോംബെ, ഹക്കീം രുചി, രേവതി അഭിലാഷ്, ഷഹനാസ് മൻസൂർ, ഷെറിൻ സഫ്വാൻ, റഷീദ അൻവർ, ആരിഫ ഷാഹിദ്, നുസ്മിയ മൂസ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. മാസിൽ പട്ടാമ്പി അവതാരകനായി. അജ്മൽ പറമ്പിൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയും നിർവഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി. റസാക് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ അഭിലാഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.