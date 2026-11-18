ഒ.ഐ.സി.സി അൽ ഖസീം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ വനിതാവിങ് രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
ബുറൈദ: ഒ.ഐ.സി.സി അൽ ഖസീം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ വനിതാ വിംങ് 'പ്രിയദർശനി കൾച്ചറൽ ഫോറം' രൂപവത്കരിച്ചു. ബുറൈദയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ വെച്ചായിരുന്നു പുതിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രമോദ് കുര്യൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഒ.ഐ.സി.സി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കാപ്പാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പുതിയ ഭാരവാഹികളെ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി രക്ഷാധികാരി സക്കീർ പത്തറ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അൻസു പ്രമോദ് (പ്രസിഡന്റ്), തസ്നി ഷഫീർ (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), മായ ജോസഫ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), അഹല്യ സിബി (ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി), ആയിഷ ഹംദ (ട്രഷറർ) എന്നിവരാണ് പ്രിയദർശനി കൾച്ചറൽ ഫോറത്തിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികൾ. . മനോജ് തോമസ് പത്തനംതിട്ട. നജു കുട്ടമ്പൂർ, സുധീർ കായംകുളം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു സംസാരിച്ചു.
പി.പി.എം. അശ്റഫ് കോഴിക്കോട് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷിയാസ് കണിയാപുരം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി.