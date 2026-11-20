ദമ്മാം ഒ.ഐ.സി.സി ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ കുട്ടികൾക്ക് നവ്യാനുഭൂതിയായിtext_fields
ദമ്മാം: ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി ശിശുദിനാഘോഷപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബദർ അൽ റാബി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കുട്ടികൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ മോക് പാർലമെന്റ് അരങ്ങേറി. ലിഡിയ മേരി ലോവ്സൺ സ്പീക്കറായും കയാൻ അഭിഷേക് പാർലമെന്റ് സെക്രട്ടറിയായും അയാൻ ഷിഹാബ് പ്രധാനമന്ത്രിയായും ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചു.
പാർത്ഥസാരഥി (വിദ്യാഭ്യാസം), അലി സജൂബ് (ധനകാര്യം), അദിതി വിവേക് (കൃഷി), അഫ്നാൻ നവാസ് (വിദേശകാര്യം), അഫ്റ അനസ് (ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതികം) എന്നിവർ മന്ത്രിമാരായി. അർജുൻ ബിനൂപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി. ഭരണപക്ഷ എം.പിമാരായി ഹംദ നവാസ്, മരിയ അന്ന ലോവ്സൺ, ജിസ്സ മരിയ ജോൺ എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷ എം.പി മാരായി അഫ്രിൻ നവാസ്, ആദം ഷിഹാബ്, ആലം അലി ബിൻ സയ്യിദ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയ പരിപാടി കുട്ടികൾക്ക് നവ്യാനുഭൂതിയായി. ഡോ.സിന്ധു ബിനുവിന്റെയും അൻവർ വണ്ടൂരിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മോക് പാർലമെന്റിന്റെ സംഘാടനം.
നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം പതിച്ച പ്ലക്കാർഡുകളേന്തി വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച കുട്ടികൾ അണിനിരന്ന ശിശുദിന റാലി പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. പ്രമോദ് പൂപ്പാലയുടെ യും രാധികാ ശ്യാംപ്രകാശിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു റാലിയുടെ സംഘാടനം. നാല് മുതൽ എട്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ സിയ ഷമിം ഒന്നാം സ്ഥാനവും നൗറിൻ നിസിയ നഹാസ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നൈറ സുഫിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള വിഭാഗത്തിൽ ഏരിയൻ സുഫിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും അർജുൻ രണ്ടാം സ്ഥാനവും റിധന്യ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.
ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ.കെ. സലീമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമ്മേളനം ഒ.ഐ.സി.സി സൗദി നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ബിജു കല്ലുമല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോ.സിന്ധു ബിനു, ജോൺ കോശി, ഹനീഫ് റാവുത്തർ, റഫീഖ് കൂട്ടിലങ്ങാടി, അൻവർ വണ്ടൂർ, ആസിഫ് താനൂർ, രാധികാ ശ്യാംപ്രകാശ്, ഹുസ്ന ആസിഫ് സംസാരിച്ചു. കുട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളായ ലിഡിയ മേരി ലോവ്സൺ, അയാൻ ഷിഹാബ്, അഫ്റ അനസ്, ഹംദ നവാസ് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് കായംകുളം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ പ്രമോദ് പൂപ്പാല നന്ദിയും പറഞ്ഞു.