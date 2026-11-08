നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധന പിൻവലിക്കണം -ജിദ്ദ കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി

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നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധന പിൻവലിക്കണം -ജിദ്ദ കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സിtext_fields
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News Summary - Norka Insurance Premium
ജിദ്ദ: നോർക്ക ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പഴയപടിയായി നിലനിത്തണമെന്നും വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുറക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും ജിദ്ദ കൊണ്ടോട്ടി മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സമിതി കേരള സർക്കാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി ചെയർമാൻ കെ.കെ. മുഹമ്മദ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റഹ്മത്ത് അലി എരഞ്ഞിക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
കെ.എം.സി.സി സുരക്ഷ പദ്ധതി കാമ്പയിനിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ.പി. അബ്ദുറഹ്മാൻ വലിയപറമ്പിലിനെ പദ്ധതിയിൽ ചേർത്ത് കെ.കെ. മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുണ്ടകുളം, മുഷ്താഖ് മധുവായി, കെ.കെ. ഫൈറൂസ്, കബീർ നീറാട്, കോയകുട്ടി പുളിക്കൽ, നൗഷാദ് ആലങ്ങാടൻ ,അബ്ദുൽ സലാം അടുരൻപറമ്പിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അൻവർ വെട്ടുപ്പാറ സ്വാഗതവും ലത്തീഫ് പൊന്നാട് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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