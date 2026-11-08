നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയം വർധന; പ്രവാസി അവകാശ സംരക്ഷണ സദസ്സ് ഒരുക്കി കേളി

നോർക്ക കെയർ പ്രീമിയം വർധന; പ്രവാസി അവകാശ സംരക്ഷണ സദസ്സ് ഒരുക്കി കേളിtext_fields
റിയാദ്: പ്രവാസികളുടെ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമവും സംരക്ഷിക്കേണ്ട സർക്കാർ നോർക്ക കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വർധന പുനഃപരിശോധിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങാനാകുന്ന നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവാസി അവകാശ സംരക്ഷണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
ബത്ത ലൂഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും ലോക കേരള സഭാംഗവും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. നാടിന്റെ സമ്പദ്ഘടനക്ക് വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന പ്രവാസികളുടെ ജീവിതസുരക്ഷയും കുടുംബങ്ങളുടെ ക്ഷേമവും സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് പങ്കെടുത്തവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശത്ത് അധ്വാനിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമാകേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ഉയർന്ന പ്രീമിയം കാരണം അപ്രാപ്യമാകരുത്.
പ്രവാസികളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയും കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ച് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ പ്രീമിയം പുനർനിശ്ചയിക്കണം. സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചെത്തിയവർ ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേളി രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗവും എൻ.ആർ.കെ കൺവീനറുമായ സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടായി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേളി പ്രസിഡന്റ് ഗഫൂർ ആനമങ്ങാട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് ചാലിയം ആമുഖഭാഷണം നടത്തി.
കേളി ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ഷാജി റസാഖ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി പ്രതിനിധി അബ്ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ, ലോക കേരള സഭാംഗം ഇബ്രാഹിം സുബ്ഹാൻ, ന്യൂ എയ്ജ് രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സാലി, കേളി രക്ഷാധികാരി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി ഷമീർ കുന്നുമ്മൽ, രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം സീബാ കൂവോട്, കുടുംബ വേദി ട്രഷറർ സീന സെബിൻ, കേളി സാംസ്കാരിക വിഭാഗം കൺവീനർ സതീഷ് വളവിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കേളി സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാർ സ്വാഗതവും ആക്ടിങ് ട്രഷറർ സിംനേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.