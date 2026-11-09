നവോദയ ‘മധുരം മലയാളം’ പദ്ധതിക്ക് യാംബുവിൽ തുടക്കം

നവോദയ ‘മധുരം മലയാളം’ പദ്ധതിക്ക് യാംബുവിൽ തുടക്കംtext_fields
ജിദ്ദ: നവോദയ യാംബു ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘മധുരം മലയാളം’ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം. ജിദ്ദ നവോദയ കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് കിസ്മത് മമ്പാട് പദ്ധതിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. നവോദയ യാംബു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ബിഹാസ് കരുവാരകുണ്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നവോദയ കേന്ദ്ര ആക്ടിങ് രക്ഷാധികാരി അബ്ദുല്ല മുല്ലപ്പള്ളി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ മാവേലിക്കര, യാംബു ഏരിയ രക്ഷാധികാരി അജോ ജോർജ്, ഏരിയ സെക്രട്ടറി സിബിൾ ഡേവിഡ്, കുടുംബവേദി കൺവീനർ വിപിൻ തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കുട്ടികളുടെ പാട്ടുകളും വിവിധ കളികളും പരിപാടിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി. ഏരിയ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് തിരുവല്ല സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം കോഓഡിനേറ്റർ ബാബു ആന്റണി നന്ദിയും പറഞ്ഞു. എ.പി. സാക്കിർ, ശ്രീകാന്ത് നീലകണ്ഠൻ, ഷൗക്കത്ത് മണ്ണാർക്കാട്, ജോമോൻ തായങ്കരി, നിസാമുദ്ദീൻ കല്ലറ, റിലേഷ് രാജൻ, രഞ്ജിത്ത് കറുകയിൽ, സമീർ മൂച്ചിക്കൽ, വിനയൻ പാലത്തിങ്കൽ, എബ്രഹാം തോമസ്, ജയകൃഷ്ണൻ ആലത്തൂർ, അസീം ഷാജഹാൻ, അബ്ദുൽ ഷരീഫ്, മിനി ബാബു ആന്റണി, റിൻസി റിലേഷ്, നീതു അനന്തു, സനൂജ റംല, ജ്യോതി ഷരീഫ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രവാസികളായ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃഭാഷാപഠനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും മലയാള ഭാഷയോടുള്ള താൽപര്യം വളർത്തുന്നതിനുമാണ് ‘മധുരം മലയാളം’ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.