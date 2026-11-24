കഥകളും കവിതകളും പങ്കുവെച്ച് നവയുഗം അക്ഷരസദസ്സ് ദമ്മാമിൽtext_fields
ദമ്മാം: നവയുഗം സാംസ്കാരികവേദി വായനാവേദിയുടെ പ്രതിമാസ പരിപാടിയായ അഞ്ചാമത് 'അക്ഷരസദസ്സ്' ദമ്മാം റോസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. വായനാവേദി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം പ്രഭാകരൻ പൂവത്തൂരിന് അനുശോചനം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പരിപാടി നവയുഗം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം നിസാം കൊല്ലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി ബിനു കുഞ്ഞ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.
പ്രിജി കൊല്ലം, നിമ്ന വിജയുടെ 'ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്നോട്', ഷാലിം, ബെന്ന്യാമിന്റെ 'അൽ അറേബ്യൻ നോവൽ ഫാക്ടറി' എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. ലാലു ദിവാകരൻ, വിപി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, മഹേഷ് കക്കത്ത് എന്നിവർ ചേർന്നെഴുതിയ 'അവിസ്മരണീയം ആ ജീവിതകാലം', പ്രകാശ് അയ്യരുടെ 'ഹൌ കം നോ ഒൺ ടോൾഡ് മി ദാറ്റ്' എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ സിദ്ധാർഥ് മനോജ് അവതരിപ്പിച്ചു. നന്ദകുമാർ തന്റെ 'നിലാവ്' എന്ന കവിതയുടെ രചനാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു. സംഗീത സന്തോഷ് കവിത ആലപിച്ചു. ബൈജു മധുസൂദനൻ നായരുടെ 'അഗസ്ത്യഹൃദയം', സംഗീത സന്തോഷ് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിന്റെ 'സന്ദർശനം', സ്വാത്വിക മനോജ് സുഗതകുമാരിയുടെ 'ഒരു തൈ നടാം' എന്നീ കവിതകൾ ആലപിച്ചു.
പ്രവാസ എഴുത്തുകാരൻ ഷിജു നല്ലില പ്രവാസലോകത്തെ വായനയുടെയും എഴുത്തിന്റെയും പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഹുസൈൻ, മനോജ്, ഫൈസൽ, സൗമ്യ മനോജ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഡിസംബർ 17ന് നടക്കുന്ന ആറാമത് അക്ഷരസദസ്സിൽ വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സജീഷ് പട്ടാഴി അറിയിച്ചു. ലാലു ദിവാകരൻ നന്ദി പറഞ്ഞു