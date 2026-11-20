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നവയുഗം സാംസ്കാരിക വേദി അനുശോചനയോഗം ഇന്ന്text_fields
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News Summary - Navayugam Holds Condolence Meet
അൽഖോബാർ: നവയുഗം സാംസ്കാരിക വേദി തുഖ്ബ മേഖല മുൻ ട്രഷററൂം, മുൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനും ആയിരുന്ന പ്രഭാകരന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനയോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് (വെള്ളി) വൈകുന്നേരം 6.30 ന് അൽ കോബാർ ഗൾഫ് ദർബാർ റെസ്റ്ററന്റ് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നവയുഗം തുഖ്ബ മേഖല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പ്രിജി കൊല്ലവും, ആക്റ്റിംഗ് സെക്രട്ടറി സന്തോഷും പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായിരുന്ന പ്രഭാകരൻ (52) നവംബർ 10 നാണ് അന്തരിച്ചത്.
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