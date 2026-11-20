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സുധീഷിനും കുടുംബത്തിനും യാത്രയയപ്പ്text_fields
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News Summary - Navayugam Bids Farewell Sudheesh
ദമ്മാം: പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദി കലാവേദിയുടെ സജീവപ്രവർത്തകരായ സുധീഷിനും, കുടുംബത്തിനും നവയുഗം കലാവേദി കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കലാവേദി പ്രസിഡന്റ് റിയാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
നവയുഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.വാഹിദ് കാര്യറ, സുധീഷിനും കുടുംബത്തിനും നവയുഗത്തിന്റെ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ കൈമാറി. ഉണ്ണി പൂച്ചെടിയിൽ, ഗോപകുമാർ അമ്പലപ്പുഴ, സാജൻ കണിയാപുരം, ലത്തീഫ് മൈനാഗപ്പള്ളി, സാജി അച്യുതൻ, ബിനുകുഞ്ഞ്, അമീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
നവയുഗം കലാവേദി സെക്രട്ടറി സംഗീത സ്വാഗതവും സന്തോഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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