മുജീബ് പള്ളിശ്ശേരിക്ക് യാത്രയയപ്പ്text_fields
റിയാദ്: രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മലപ്പുറം കാളികാവ് പള്ളിശ്ശേരി സ്വദേശി മുജീബിന് റിയാദ് പള്ളിശ്ശേരി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, ജീവ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന മുജീബ് പള്ളിശ്ശേരി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് സഹീർ ബാവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ.പി അർഷാദ്, കെ.കെ നഈം, ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അലി ഹസൻ സഖാഫി, പി.ടി ഷാഹിൻ, റഈസ്, ഫിറോസ്, ഷിഹാബ്, അബ്ദുൽ ബാരി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.
മുജീബിനുള്ള പള്ളിശ്ശേരി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ഉപഹാരം ഭാരവാഹികൾ ചടങ്ങിൽ കൈമാറി.