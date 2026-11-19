എം.ഇ.എസ് മമ്പാട് കോളജ് റിയാദ് അലുംനി ചാപ്റ്റർ; മുജീബ് പള്ളിശ്ശേരിക്ക് യാത്രയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും എം.ഇ.എസ് മമ്പാട് കോളജ് റിയാദ് അലുംനി ചാപ്റ്റർ നിർവാഹക സമിതി അംഗവുമായ മുജീബ് പള്ളിശ്ശേരിക്ക് മമ്പാട് കോളജ് അലുംനി റിയാദ് ചാപ്റ്റർ യാത്രയപ്പ് നൽകി. അബ്ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
അലുംനി പ്രസിഡന്റ് അമീർ പട്ടണത്ത് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.റഫീഖ് കുപ്പനത്ത്, അബ്ദുൽ അസീസ് എടക്കര, റിയാസ് വണ്ടൂർ, സലീം വാലില്ലാപുഴ, മൻസൂർ ബാബു നിലമ്പുർ, സഫീർ തലാപ്പിൽ, ശിഹാബ് കരുവാരകുണ്ട്, ഷാജിൽ മേലേതിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മുജീബിനുള്ള എം.ഇ.എസ് മമ്പാട് കോളജ് റിയാദ് അലുംനി ചാപ്റ്ററിന്റെ ഉപഹാരം ഭാരവാഹികൾ ചടങ്ങിൽ കൈമാറി.
സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ മഞ്ചേരി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. നീണ്ട പ്രവാസം നൽകിയ അനുഭവങ്ങൾ ഏറെ ഹൃദ്യത നൽകുന്നതാണെന്നും പ്രവാസത്തിലെ സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷം നൽകിയെന്നും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നതായും മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ മുജീബ് പള്ളിശ്ശേരി പറഞ്ഞു.