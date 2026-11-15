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    എം.​കെ. ഹാ​ജി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​വാ​ഗ​ത സം​ഗ​മ​വും

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    എം.​കെ. ഹാ​ജി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​വാ​ഗ​ത സം​ഗ​മ​വും
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    ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച എം. ​കെ. ഹാ​ജി അ​നു​സ്‌​മ​ര​ണ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു



    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ‘ക​രു​ണാ​മൃ​തം ഹാ​ജി സാ​ഹി​ബ്’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ എം.​കെ. ഹാ​ജി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​വാ​ഗ​ത സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ജി​ദ്ദ ശ​റ​ഫി​യ​യി​ലെ എ​ലാ​റ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സൗ​ദി കെ.​എം.​സി.​സി. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പാ​ള​യാ​ട്ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ പി​ന്നാ​ക്കം​പോ​യ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ത​ന്റെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും കൊ​ണ്ട് പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു എം.​കെ. ഹാ​ജി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി. മു​സ്ത​ഫ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പൂ​ണ്ടോ​ളി എം.​കെ. ഹാ​ജി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്കൃ​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സീ​തി കൊ​ള​ക്കാ​ട​ൻ, മ​ണ്ഡ​ലം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​കെ. സു​ഹൈ​ൽ, ജ​ബ്ബാ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് പോ​റ്റ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​നീ​ർ ത​ലാ​പ്പി​ൽ ഖി​റാ​അ​ത്ത് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഷീ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - M.K. Haji Commemorative Meeting and Gathering of Newcomers
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