റിയാദിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുമായി മി മറാത്തി പരിവാർ

റിയാദിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുമായി മി മറാത്തി പരിവാർtext_fields
റിയാദ്: ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും നേർക്കാഴ്ചയൊരുക്കി മി മറാത്തി പരിവാർ റിയാദ് (എം.എം.പി.ആർ) സംഘടിപ്പിച്ച ‘ദീപാവലി ഫെസ്റ്റിവൽ 2026’ റിയാദിൽ വർണാഭമായി നടന്നു.
വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ആഘോഷരാവിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസി കുടുംബങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. ഓൾ ഇന്ത്യ സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സലീം മാഹി, ഷിഹാബ് കൊട്ടുകാട്, ഡോ. സലീം മുഹിയുദ്ദീൻ എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അവതരിപ്പിച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികൾ ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി. അഭിഷേക് ആരോൾ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചു.
പഠനം, കായികം, പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച കുട്ടികളെ ചടങ്ങിൽ ട്രോഫികൾ നൽകി ആദരിച്ചു. വിവിധതരം ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്നേഹവിരുന്നും ഒരുക്കിയിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സന്ദേശം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ അതിഥിക്കും വൃക്ഷത്തൈകൾ സമ്മാനമായി നൽകിയത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി.