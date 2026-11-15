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    റിയാദിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുമായി മി മറാത്തി പരിവാർ

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    റിയാദിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുമായി മി മറാത്തി പരിവാർ
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    റി​യാ​ദി​ൽ മി ​മ​റാ​ത്തി പ​രി​വാ​ർ സം​ഘി​ടി​പ്പി​ച്ച ദീ​പാ​വ​ലി

    ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന്



    റി​യാ​ദ്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും നേ​ർ​ക്കാ​ഴ്ച​യൊ​രു​ക്കി മി ​മ​റാ​ത്തി പ​രി​വാ​ർ റി​യാ​ദ് (എം.​എം.​പി.​ആ​ർ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ദീ​പാ​വ​ലി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2026’ റി​യാ​ദി​ൽ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​രാ​വി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ സ്റ്റി​യ​റി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ലീം മാ​ഹി, ഷി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ഡോ. ​സ​ലീം മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. അ​ഭി​ഷേ​ക് ആ​രോ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    പ​ഠ​നം, കാ​യി​കം, പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ​ത​രം ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഓ​രോ അ​തി​ഥി​ക്കും വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ​ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

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    News Summary - Mi Marathi Parivar celebrates Diwali in Riyadh
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