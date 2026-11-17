എം.ജി.എം വനിതാസംഗമംtext_fields
അൽ ഖോബാർ: സൗദി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ വനിതാ വിഭാഗമായ എം.ജി.എം അൽ കോബാർ ഘടകം‘ആദർശ വീഥിയിലെ പെൺകരുത്ത്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വനിതാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.എൻ.എം മർകസുദ്ദഅ്വക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എം.ജി.എം ദേശീയതലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംഗമം ഒരുക്കിയത്. ഷദ സാദിഖിന് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോം കൈമാറി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പ്രമേയവിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇഖ്ബാൽ സുല്ലമി ചെറുവാടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. നിസ്നി നജീബ്, ഷിറിൻ ഉബൈദ്, ഫൗസിയ അൻസാർ, ജുമാന, അബി അഷ്റഫ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.സൗദി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് അബ്ബാസ് പന്തലിങ്ങൽ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉബൈദ് കക്കോവ് എന്നിവരും സംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു.