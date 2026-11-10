എം.ഇ.എസ് റിയാദ് ലേഡീസ് വിങ്ങിന് പുതിയ നേതൃത്വം

എം.ഇ.എസ് റിയാദ് ലേഡീസ് വിങ്ങിന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
റിയാദ്: എം.ഇ.എസ് റിയാദ് ചാപ്റ്റർ ലേഡീസ് വിങ്ങിന്റെ പുതിയ നേതൃത്വം നിലവിൽ വന്നു. സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതുഊർജം പകരുന്നതിനും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഷെർമി നവാസിനെ പ്രസിഡന്റായും ഫെബീന നിസാറിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും ഫാത്തിമ ഷഫീഖിനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ഷീബ ഫൈസൽ, സുമയ്യ അമീർ എന്നിവർ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ഹസ്ന ഷമീം, ലുലു സുഹാസ് എന്നിവർ ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാരുമാണ്. സെൽവ അയ്ദീദ്, നജ്മ നിസാർ എന്നിവർ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗങ്ങളായും ബീവി കോയ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയായും പ്രവർത്തിക്കും. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മകൾ, ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവക്കും മുൻഗണന നൽകും. എം.ഇ.എസ് റിയാദ് ചാപ്റ്ററിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നവാസ് റഷീദ്, ഫൈസൽ പൂനൂർ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.