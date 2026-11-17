‘വാഗ്ദത്തഭൂമി’ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിലേക്ക്text_fields
റിയാദ്: മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണമായും നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിർമിച്ച ആദ്യ സിനിമ ‘വാഗ്ദത്തഭൂമി’ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അബൂദബിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ ‘അൽ മമോറ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രോത്സവ’ ത്തിലേക്കാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായിയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകനുമായ ഷാജു വാലപ്പന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ‘വാലപ്പൻ ക്രിയേഷൻസ്’ നിർമിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ, തിരക്കഥ, ആനിമേഷൻ, സംവിധാനം എന്നിവ നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ സിദ്ധീഖ് പറവൂരാണ്. കേരളത്തിന്റെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയായ ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേളകളിലേക്കും ചിത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ റിയാദിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറിയ മകനും നാട്ടിൽ കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പിതാവും തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക സംഘർഷങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നേടിയ ‘സ്വാലിഹ്’, ‘നിഴൽവ്യാപാരികൾ’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഷാജു വാലപ്പൻ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ‘വാഗ്ദത്തഭൂമി’ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. നിർമിതബുദ്ധി സിനിമാ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വേറിട്ട പരീക്ഷണത്തിന് ലഭിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. നിർമാതാവ് ഷാജു വാലപ്പൻ, ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച സുരേഷ് ശങ്കർ തൃശൂർ, നോയൽ ഷാജു വാലപ്പൻ, വാലപ്പൻ ക്രിയേഷൻസ് സി.ഇ.ഒ ലിൻസി ഷാജു വാലപ്പൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ ഡോ. നോവ ഷാജു വാലപ്പൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇഹ്ലാസ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.