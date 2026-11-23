ലിബറലിസം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത് മത നിരാസവും അധാർമിതയും - മുസ്ലിം കോ ഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിtext_fields
റിയാദ്: മുതലാളിത്ത സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ ലിബറലിസം മത-ധാർമിക മൂല്യങ്ങളുടെ നിഷേധവും സാമൂഹിക ശൈഥില്യവുമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും സമൂഹം ഇതിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും റിയാദ് മുസ്ലിം കോഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച സ്നേഹസംഗമം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചെയർമാൻ ഉസ്മാൻ അലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം അഷ്റഫ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹ്മത്തെ ഇലാഹി വിഷയാവതരണം നടത്തി. കെ.എം.സി.സി നേതാവ് സത്താർ താമരത്ത്, സൗദി ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ പ്രതിനിധി ഷഹീർ വെട്ടം, മുഹ്യുദ്ദീൻ ചേവായൂർ (എം.ഇ.എസ്), അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ഓമശ്ശേരി (തനിമ), ഫർഹാൻ കാരക്കുന്ന് (റിയാദ് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ), ഡോ. അബ്ദുൽ ജലീൽ (എസ്.ഐ.സി) എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ശംസാദ് മുഹമ്മദ് ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. അബ്ദുൽ ജലീൽ സ്വാഗതവും ഷാഫി തുവ്വൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.