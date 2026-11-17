ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് ലീഗിന്റെ പ്രാധാന്യം വര്ധിച്ചു - അബ്ദുറഹ്മാന് കല്ലായിtext_fields
റിയാദ്: ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രാധാന്യം വര്ധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തില് ലീഗ് ആര്ക്കും അവഗണിക്കാന് കഴിയാത്ത പാര്ട്ടിയാണെന്നും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രമുഖ വാഗ്മിയുമായ അബ്ദുറഹ്മാന് കല്ലായി. റിയാദ് കെ.എം.സി.സി സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റി ഡി പാലസ് ഹോട്ടലില് സംഘടിപ്പിച്ച ‘സ്വത്വം, പൈതൃകം, രാഷ്ട്രീയം’ എന്ന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരള മുസ്ലിംകളുടെ രാഷ്ട്രീയ വൈജ്ഞാനിക പുരോഗതിയില് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനില്ക്കുന്ന നേട്ടം തകര്ക്കാന് ഇപ്പോള് ചിലര് ശ്രമിക്കുന്നത് ഖേദകരമാണ്. എല്ലാവരും ഐക്യത്തിന്റെ പാതയില് മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും ഭിന്നിപ്പും ശത്രുതയും വളര്ത്തുന്നവരെ കരുതിയിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓമിപ്പിച്ചു. റിയാദ് സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി.പി മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുസ്തഫ ഹുദവി ആക്കോട് പ്രഭാഷണം നടത്തി.
അഷ്റഫ് തങ്ങൾ ചെട്ടിപ്പടി, ഉസ്മാൻ അലി പാലത്തിങ്ങൽ, കെ.കെ കോയാമു ഹാജി, മൊയ്തീൻ കുട്ടി തെന്നല, മുഹമ്മദ് വേങ്ങര, യു.പി മുസ്തഫ, മൊയ്തീൻ കുട്ടി പൊന്മള, തുടങ്ങിയവര് ആശംസകള് നേര്ന്നു. സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങള് അഷ്റഫ് വെള്ളേപാടത്തിൽ നിന്നും അബ്ദുറഹ്മാന് കല്ലായി ഏറ്റുവാങ്ങി. നാലര പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മലപ്പുറം പൊന്മള കോല്ക്കളം സ്വദേശി പി.പി മൊയ്തു ഹാജിക്ക് സെന്ട്രല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം അബ്ദുറഹ്മാന് കല്ലായി സമ്മാനിച്ചു. പരിപാടിയില് സുബൈർ ഹുദവി ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. ജനറല് സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് പനങ്ങാങ്ങര സ്വാഗതവും അഷ്റഫ് വെള്ളേപ്പാടം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സത്താർ താമരത്ത്, മജീദ് പയ്യന്നൂർ, നാസർ മാങ്കാവ്, ജലീൽ തിരൂർ, ഷാഫി മാസ്റ്റർ തുവ്വൂർ, ഷംസു പെരുമ്പട്ട, റഫീഖ് മഞ്ചേരി,സിറാജ് മേടപ്പിൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.