റിയാദിൽ കോഴിക്കോടൻസ് വാക്കിങ് ചലഞ്ച് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായിtext_fields
റിയാദ്: പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനുമായി റിയാദിലെ കോഴിക്കോട് നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'കോഴിക്കോടൻസ്' സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാക്കിങ് ചലഞ്ചിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന് തുടക്കമായി. 'വി ഗോ ഫിറ്റ് 3.0' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടെ കൂടുതൽ പുതുമകളുമായാണ് ഇത്തവണ ചലഞ്ച് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഓരോരുത്തരും ഒരു മാസം കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ നടക്കുക എന്നതാണ് ചലഞ്ചിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കോഴിക്കോടൻസ് അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ലോകത്തെവിടെ നിന്നും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയാണ് നടത്തം വിലയിരുത്തുന്നത്.
മുൻ ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിഞ്ഞാണ് ഇത്തവണ മത്സരം നടക്കുന്നത്. വി.കെ.കെ. അബ്ബാസ്, മിർഷാദ് ബക്കർ, മുനീബ് പാഴൂർ, ഉമ്മർ മുക്കം എന്നിവരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാർ. ചലഞ്ച് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സമ്മാനങ്ങളും നൽകും. സമാപന ദിവസം അംഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക മാരത്തോൺ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റിയാദിലെ അൽ നഹ്ദ പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കോഴിക്കോടൻസ് ചീഫ് ഓർഗനൈസർ കെ.സി. ഷാജു വാക്കിങ് ചലഞ്ച് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. മുൻ ഓർഗനൈസർമാരായ ഹസൻ ഹർഷദ് ഫറോക്ക്, സഹീർ മുഹ്യുദ്ദീൻ, മുജീബ് മൂത്താട്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. റയീസ് പൂനൂർ, അൻസാർ കൊടുവള്ളി, അബ്ദുൽ റഷീദ് പൂനൂർ, സി.ടി. സഫറുല്ല എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.