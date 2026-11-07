ജിദ്ദ കൊച്ചി കൂട്ടായ്മയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കാമ്പയിന് തുടക്കമായി

ജിദ്ദ കൊച്ചി കൂട്ടായ്മയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് കാമ്പയിന് തുടക്കമായിtext_fields
ജിദ്ദ: പ്രവാസി മലയാളികൾക്കിടയിൽ ജീവകാരുണ്യ, സാമൂഹിക, കലാ, കായിക, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ കൊച്ചി കൂട്ടായ്മ ജിദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കാമ്പയിനും നോർക്ക കെയർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി. ഡിസംബർ 31 വരെ കാമ്പയിൻ തുടരുമെന്നും കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ച് സേവനങ്ങളും ക്ഷേമപ്രവർത്തന ങ്ങളും സജീവമാക്കുക എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തി നോർക്ക കെയർ പദ്ധതിയുടെ സന്ദേശം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അർഹരായ പ്രവാസികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആവശ്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.
കാമ്പയിനിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം കൂട്ടായ്മയുടെ ചെയർമാൻ ജിബിൻ സമദ് കൊച്ചി, പ്രസിഡന്റ് സനോജ് സൈനുദ്ദീൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി മൻസൂർ സെട്ട്, ട്രഷറർ ബാബു മുണ്ടൻവേലി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. യോഗത്തിൽ കോർഡിനേറ്റർ ഹിജാസ് കളരിക്കൽ, സിയാദ്, ജീവകാരുണ്യ കൺവീനർ റിയാസ്, ശാരിക്ക്, മീഡിയ കൺവീനർ അനീസ് കൊച്ചങ്ങാടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ജിദ്ദയിലെ പ്രവാസി മലയാളികളിലേക്ക് കൊച്ചി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന തിന് പ്രത്യേക ഏകോപനവും ഹെൽപ് ലൈൻ സംവിധാനവും ഒരുക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.