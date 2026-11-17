അബ്ദുൽ അസീസ് കുന്നപ്പള്ളിക്ക് യാത്രയയപ്പ്text_fields
ജിദ്ദ: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പാറയിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് കുന്നപ്പള്ളിക്ക് ജിദ്ദ പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പൽ കെ.എം.സി.സി കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പൽ കെ.എം.സി.സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അബ്ദുൽ അസീസ് കുന്നപ്പള്ളി സാമൂഹിക സേവന രംഗങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി ഓഫിസിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗം സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറി വി.പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് മുത്തു ജൂബിലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജിദ്ദ - മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാണി ഇസ്ഹാഖ് മാസ്റ്റർ, മുസ്തഫ കോഴിശ്ശേരി, ഇഖ്ബാൽ മേലാറ്റൂർ, അലി ഹൈദർ, മണി, അമീർ, ഹസ്സൻ എടയാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
അബ്ദുൽ അസീസിനുള്ള കെ.എം.സി.സി യുടെ ഉപഹാരം ജിദ്ദ പെരിന്തൽമണ്ണ മുനിസിപ്പൽ കെ.എം.സി.സി കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ ചടങ്ങിൽ നൽകി. ഹംസ കുന്നപ്പള്ളി സ്വാഗതവും നിസാർ ജൂബിലി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.