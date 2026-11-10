കെ.എം.സി.സി ദമ്മാം പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് യൂനിറ്റ് സുരക്ഷ കാമ്പയിൻtext_fields
ദമ്മാം: കെ.എം.സി.സി ദമ്മാം പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് യൂനിറ്റ് സുരക്ഷ കാമ്പയിൻ യോഗം ദമ്മാം കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സൈനു കുമളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ ആലുങ്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ വി. നജ്മുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. സുരക്ഷ പദ്ധതി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് കൊളത്തൂരും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ‘കെയർ’ പദ്ധതി അറഫാത്ത് ഷംനാടും വിശദീകരിച്ചു. നാഷനൽ സുരക്ഷ പദ്ധതിയുടെ പുതിയ വിവരങ്ങൾ ജൗഹർ കുനിയിൽ സദസ്സിനു പരിചയപ്പെടുത്തി.
ദമ്മാം കെ.എം.സി.സി ട്രഷറർ അസ്ലം കൊളൊക്കോടൻ, നസീർ ബാബു പെരിന്തൽമണ്ണ, അലി ഭായി ഊരകം, ബൈജു കുട്ടനാട്, അനസ് മൗലവി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. സാറാ മുജീബിന്റെ ഖിറാഅത്തോടെ ആരംഭിച്ച യോഗത്തിന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് പള്ളിപ്പുറം സ്വാഗതവും സദഖത്തുല്ല നന്ദിയും പറഞ്ഞു.