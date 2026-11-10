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    കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം പോ​സ്റ്റ്‌ ഓ​ഫി​സ് യൂ​നി​റ്റ് സു​ര​ക്ഷ കാ​മ്പ​യി​ൻ

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    കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം പോ​സ്റ്റ്‌ ഓ​ഫി​സ് യൂ​നി​റ്റ് സു​ര​ക്ഷ കാ​മ്പ​യി​ൻ
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    ദ​മ്മാം: കെ.​എം.​സി.​സി ദ​മ്മാം പോ​സ്റ്റ്‌ ഓ​ഫി​സ് യൂ​നി​റ്റ് സു​ര​ക്ഷ കാ​മ്പ​യി​ൻ യോ​ഗം ദ​മ്മാം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​നു കു​മ​ളി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ ആ​ലു​ങ്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി. ​ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് കൊ​ള​ത്തൂ​രും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ‘കെ​യ​ർ’ പ​ദ്ധ​തി അ​റ​ഫാ​ത്ത് ഷം​നാ​ടും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ജൗ​ഹ​ർ കു​നി​യി​ൽ സ​ദ​സ്സി​നു പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ദ​മ്മാം കെ.​എം.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​സ്‌​ലം കൊ​ളൊ​ക്കോ​ട​ൻ, ന​സീ​ർ ബാ​ബു പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ, അ​ലി ഭാ​യി ഊ​ര​കം, ബൈ​ജു കു​ട്ട​നാ​ട്, അ​ന​സ് മൗ​ല​വി തു​ട​ങ്ങി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സാ​റാ മു​ജീ​ബി​ന്റെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് പ​ള്ളി​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ദ​ഖ​ത്തു​ല്ല ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - KMCC Dammam Post Office Unit Launches Safety Campaign
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