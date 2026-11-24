ജുബൈലിൽ കടലുണ്ടി സൗഹൃദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജുബൈൽ: സൗദിയിലെ ഈസ്റ്റേൺ പ്രവിശ്യയിലുള്ള കടലുണ്ടി സ്വദേശികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് 'കെ.ഇ.ടി.എം.എ' യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജുബൈൽ സിപ്കെം ബീച്ച് ക്യാമ്പിൽ സൗഹൃദ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. തലമുറകളുടെ ഒത്തുചേരലും സൗഹൃദം പുതുക്കലും പരിപാടിയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. പ്രസിഡന്റ് റഫ്സൽ കടലുണ്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
സലീം കടലുണ്ടി 'തലമുറകളിലൂടെ' എന്ന സെഷൻ നിയന്ത്രിച്ചു. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി വിവിധ കലാ-കായിക വിനോദ പരിപാടികളും കിംസ് ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഭക്ഷണവും എത്തിച്ചുനൽകുന്ന കെ.ഇ.ടി.എം.എ യുടെ സേവനപദ്ധതികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സംഗമം തീരുമാനിച്ചു.
മുനീർ ഹാദി, ശാക്കിർ, ഹനീഫ്, സബീർ ചിറമ്മൽ, എ.കെ. ഹാരിസ്, ടി.സി യൂനുസ്, ലെഹൻ ശിഹാബ്, സാജിദ സലീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പ്രതിനിധികളുടെ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ ടി.സി സാബിത്, റഫിനാസ്, സുഹൈൽ, ഹനാൻ മാളിയേക്കൽ, ഹിഷാം എന്നിവർ നിയന്ത്രിച്ചു. കെ.ഇ.ടി.എം.എ സെക്രട്ടറി ഇസ്ഹാഖ് കടലുണ്ടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.