കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളും മാറുന്ന ഭരണസമവാക്യങ്ങളുംtext_fields
കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷം രാജ്യത്തിനും ലോകത്തിനുതന്നെയും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളും വികസന മാതൃകകളും സമ്മാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1957ലെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ മുതൽ 2026ലെ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ വരെയുള്ള ചരിത്രം വിലയിരുത്തിയാൽ, വൈവിധ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഒത്തൊരുമയുടെയും ഐക്യപ്പെടലിന്റെയും വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ മാതൃകകളാണ് കാണാൻ കഴിയുക.
ആദ്യത്തെ സർക്കാരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ചുമതല പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിക്കായിരുന്നു നൽകിയത്. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടെങ്കിലും, ആ സർക്കാർ തുടങ്ങിവെച്ച വിവിധ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുപോക്കിന് അടിസ്ഥാനശിലകളായി മാറി. പിന്നീട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ചേരിയുമായി തിരിഞ്ഞ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഭരണകാലഘട്ടമായിരുന്നു സി.പി.ഐയും കോൺഗ്രസ്സും ചേർന്നുള്ള ഏഴ് വർഷത്തെ ഭരണം.
1957ലെ ഒന്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന സി. അച്യുതമേനോൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഐക്യമുന്നണി സർക്കാർ കേരളത്തിൽ നടത്തിയ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇനിയും പഠനവിധേയമാകേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ നിരവധി സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് ആ കാലത്താണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പുരോഗമനപരവും ഇടതുപക്ഷപരവുമായ വീക്ഷണങ്ങൾ പകർന്നുനൽകിയത് അച്യുതമേനോനാണെന്ന് പോലും അക്കാലത്ത് വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് എക്കാലത്തും പുരോഗമന നിലപാടുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ദേശീയതലത്തിൽ ഇന്ന് സി.പി.എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ കോൺഗ്രസിന്റെ തണലിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന യാഥാർഥ്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് തൊട്ടുകൂടാത്ത പാർട്ടിയാണെന്ന പഴയ വീക്ഷണം കാലഹരണപ്പെടുകയാണ്. ബി.ജെ.പിയുടെ വർഗീയ-വിഭജന രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസ്സും പ്രാദേശിക കക്ഷികളും ഒരുമിച്ചുനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ത്രിപുര, തമിഴ്നാട് എന്നിങ്ങനെ ആ പട്ടിക നീളുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി തുടരുന്നതിനാൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഈ രണ്ട് മുന്നണികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ചകൾ കൃത്യമായി മുതലെടുത്ത് കേരളത്തിൽ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ടായ വൻതോതിലുള്ള വോട്ടുചോർച്ചയുടെ യഥാർഥ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് സി.പി.എം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
പാർട്ടിയുടെ പല നിലപാടുകളും ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിസന്ധി അണികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് പാർട്ടിയുടെ മുന്നോട്ടുപോക്കിനുള്ള ഊർജ്ജം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാത്തതുമായ ഏതു വികസന പദ്ധതിയും പരാജയപ്പെടും.
കെ-റെയിൽ പോലുള്ള വൻകിട പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിലെ അപാകതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ജനകീയ സമരങ്ങളോടുള്ള കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ സമീപനം ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധമായിരുന്നു. സി.പി.ഐയുടെ ഇടപെടലുകളാണ് പലപ്പോഴും തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറിയത്. ക്ഷേമപെൻഷൻ അല്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകിയാൽ ജനങ്ങൾ മറ്റെല്ലാം മറന്ന് കൂടെനിൽക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഇടതുപക്ഷം വെച്ചുപുലർത്തിയത്. നേതൃത്വം ഈ യാഥാർഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതുവരെ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാവി പ്രസക്തി ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കും.
ഇനിയും ജനവികാരം ഉൾക്കൊണ്ട്, യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന്റെ ജനപക്ഷ ഭരണനടപടികൾക്ക് ക്രിയാത്മകമായ പിന്തുണ നൽകി മുന്നോട്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് പോലും പരാജയമായി മാറുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തെയായിരിക്കും കേരളം കാണുക. അതോടൊപ്പം, ജാഗ്രതയോടെ ഭരണനടപടികൾ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനും ജനങ്ങളുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും വിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കാനും ഭരണനേതൃത്വം തയ്യാറായാൽ കേരളത്തിൽ മികച്ച സദ്ഭരണ മാതൃകകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.