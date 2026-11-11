മൈതാനങ്ങൾ സജീവം; തിരിച്ചുവരുന്ന കേരള ഫുട്ബാൾtext_fields
തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നു കേരളം. വി.പി സത്യനും സി.വി പാപ്പച്ചനും യു. ഷറഫലിയും കെ.ടി ചാക്കോയും എ.എം ശ്രീധരനും കൊല്ലം നജീബുമെല്ലാം അക്കാലത്ത് പ്രസരിപ്പുള്ള കളിശൈലി കൊണ്ട് രാജ്യത്തെയാകെ വിസ്മയിപ്പിച്ചവരാണ്. അന്നത്തെ ഐതിഹാസികമായ കേരള പൊലീസ് ടീമിനെ കണ്ടാൽ കൊൽക്കത്തയിലെ വൻകിട ക്ലബ്ബുകൾ പോലും ഒന്ന് ഭയക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടായിരമാണ്ടിന് ശേഷം കേരള ഫുട്ബാളിന് ഒരല്പം പിന്നോട്ടടി നേരിട്ടു. ഇലവൻസ് ഫുട്ബാളിന്റെ ആവേശം വെറും സന്തോഷ് ട്രോഫി മത്സരങ്ങളിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോയ കാലമായിരുന്നു അത്. ഐ-ലീഗ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിനെ താങ്ങിനിർത്താൻ പരമാവധി പോരാടിയെങ്കിലും, ആളില്ലാ ഗാലറികൾ പല ക്ലബ്ബ് മാനേജ്മെന്റുകളെയും മടുപ്പിച്ചു എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് 2013ൽ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിയ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് (ഐ.എസ്.എൽ) എന്ന ആശയം കടന്നുവരുന്നത്. രാജ്യത്തെ വൻകിട കമ്പനികൾ സ്പോൺസർമാരായി എത്തിയതോടെ സൂപ്പർ ലീഗിന് കൊഴുപ്പേറി. ലീഗിലെ പ്രധാന ടീമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എത്തിയതും, അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി സാക്ഷാൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ചുവടുവെച്ചതും കേരളത്തിൽ ഫുട്ബാൾ ഓളം വീണ്ടും തിരികെയെത്തിച്ചു. കൊച്ചി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം മഞ്ഞക്കടലായി നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞു.
മുമ്പ് സച്ചിൻ തന്നെ അഞ്ച് വിക്കറ്റെടുത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രമെഴുതിയ ആ മൈതാനം, പതിയെ ഫുട്ബാളിന്റെ സിരയായി വഴിമാറുകയായിരുന്നു. ഈ ആവേശം ഐ-ലീഗിലേക്കും പടർന്നതോടെ അങ്ങോട്ടും മികച്ച കളിക്കാർ എത്തിത്തുടങ്ങി. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗോകുലം കേരള എഫ്.സി ദേശീയ തലത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താൻ തുടങ്ങിയതും ഇക്കാലത്താണ്.
ഇപ്പോഴിതാ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകുംവിധം കേരളം സ്വന്തമായി ആരംഭിച്ച 'സൂപ്പർ ലീഗ് കേരള' (എസ്.എൽ.കെ) വൻജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ അതിന്റെ മൂന്നാം സീസണിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒട്ടനവധി വിദേശ കളിക്കാർ നമ്മുടെ പ്രാദേശിക പ്രതിഭകൾക്കൊപ്പം ഒരേ ബൂട്ടണിയുന്നത് മലയാളി താരങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും കളി നിലവാരവും വർധിപ്പിക്കും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ടൂർണമെന്റിലുടനീളം നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ഗാലറികൾ ഈ ലീഗിന്റെ വിജയത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ആഭ്യന്തര ലീഗുകളുടെ ഈ സജീവത ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ടീമിലേക്കുള്ള കേരളത്തിന്റെ സംഭാവനകൾ ഇനിയും ഉയർത്തുമെന്നാണ് കായികപ്രേമികളുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
നിലവിൽ കേരളത്തിലെ മൈതാനങ്ങളെല്ലാം ഫുട്ബാൾ ലഹരിയിലാണ്. ആകെയുള്ള പോരായ്മ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള മികച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ കുറവാണ്. വരും നാളുകളിൽ അതുകൂടി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. നിലവിൽ സഹൽ അബ്ദുൽ സമദ്, ആഷിഖ് കുരുണിയൻ, കെ.പി. രാഹുൽ, വിപിൻ മോഹനൻ, മുഹമ്മദ് സനാൻ, എബിൻ ദാസ് തുടങ്ങിയ പ്രിയ താരങ്ങളെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ ജഴ്സിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ചുവടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബാളിന്റെ നെടുംതൂണാകാൻ പുതിയൊരു തലമുറ കൂടി കേരളത്തിൽ വളർന്നുവരുന്നു എന്നത് ഏറെ ശുഭസൂചനയാണ്.