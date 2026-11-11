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    മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വം; തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ

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    മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വം; തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ
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    തൊ​ണ്ണൂ​റു​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​യി​രു​ന്നു കേ​ര​ളം. വി.​പി സ​ത്യ​നും സി.​വി പാ​പ്പ​ച്ച​നും യു. ​ഷ​റ​ഫ​ലി​യും കെ.​ടി ചാ​ക്കോ​യും എ.​എം ശ്രീ​ധ​ര​നും കൊ​ല്ലം ന​ജീ​ബു​മെ​ല്ലാം അ​ക്കാ​ല​ത്ത് പ്ര​സ​രി​പ്പു​ള്ള ക​ളി​ശൈ​ലി കൊ​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്തെ​യാ​കെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. അ​ന്ന​ത്തെ ഐ​തി​ഹാ​സി​ക​മാ​യ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സ് ടീ​മി​നെ ക​ണ്ടാ​ൽ കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത​യി​ലെ വ​ൻ​കി​ട ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ പോ​ലും ഒ​ന്ന് ഭ​യ​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ര​ണ്ടാ​യി​ര​മാ​ണ്ടി​ന് ശേ​ഷം കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ളി​ന് ഒ​ര​ല്പം പി​ന്നോ​ട്ട​ടി നേ​രി​ട്ടു. ഇ​ല​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ ആ​വേ​ശം വെ​റും സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ഒ​തു​ങ്ങി​പ്പോ​യ കാ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഐ-​ലീ​ഗ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​നെ താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്താ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി പോ​രാ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും, ആ​ളി​ല്ലാ ഗാ​ല​റി​ക​ൾ പ​ല ക്ല​ബ്ബ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റു​ക​ളെ​യും മ​ടു​പ്പി​ച്ചു എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് 2013ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് (ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ) എ​ന്ന ആ​ശ​യം ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ വ​ൻ​കി​ട ക​മ്പ​നി​ക​ൾ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യി എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ന് കൊ​ഴു​പ്പേ​റി. ലീ​ഗി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടീ​മാ​യി കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ത്തി​യ​തും, അ​തി​ന്റെ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി സാ​ക്ഷാ​ൽ സ​ച്ചി​ൻ ടെ​ണ്ടു​ൽ​ക്ക​ർ ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച​തും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഓ​ളം വീ​ണ്ടും തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ച്ചു. കൊ​ച്ചി ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ്റ്റേ​ഡി​യം മ​ഞ്ഞ​ക്ക​ട​ലാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു​ക​വി​ഞ്ഞു.

    മു​മ്പ് സ​ച്ചി​ൻ ത​ന്നെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി​യ ആ ​മൈ​താ​നം, പ​തി​യെ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ സി​ര​യാ​യി വ​ഴി​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​ആ​വേ​ശം ഐ-​ലീ​ഗി​ലേ​ക്കും പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ അ​ങ്ങോ​ട്ടും മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഗോ​കു​ലം കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം ന​ട​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തും ഇ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ്.

    ഇ​പ്പോ​ഴി​താ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​കും​വി​ധം കേ​ര​ളം സ്വ​ന്ത​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച 'സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗ് കേ​ര​ള' (എ​സ്.​എ​ൽ.​കെ) വ​ൻ​ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ അ​തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി വി​ദേ​ശ ക​ളി​ക്കാ​ർ ന​മ്മു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഒ​രേ ബൂ​ട്ട​ണി​യു​ന്ന​ത് മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും ക​ളി നി​ല​വാ​ര​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും എ​ന്ന​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ല. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലു​ട​നീ​ളം നി​റ​ഞ്ഞു ക​വി​യു​ന്ന ഗാ​ല​റി​ക​ൾ ഈ ​ലീ​ഗി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ലീ​ഗു​ക​ളു​ടെ ഈ ​സ​ജീ​വ​ത ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ഇ​നി​യും ഉ​യ​ർ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ.

    നി​ല​വി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഫു​ട്ബാ​ൾ ല​ഹ​രി​യി​ലാ​ണ്. ആ​കെ​യു​ള്ള പോ​രാ​യ്മ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​റ​വാ​ണ്. വ​രും നാ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​തു​കൂ​ടി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ന​മു​ക്ക് പ്ര​ത്യാ​ശി​ക്കാം. നി​ല​വി​ൽ സ​ഹ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, ആ​ഷി​ഖ് കു​രു​ണി​യ​ൻ, കെ.​പി. രാ​ഹു​ൽ, വി​പി​ൻ മോ​ഹ​ന​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, എ​ബി​ൻ ദാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ഴ്സി​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ പോ​രാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​വ​രു​ടെ ചു​വ​ടു​ക​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ളി​ന്റെ നെ​ടും​തൂ​ണാ​കാ​ൻ പു​തി​യൊ​രു ത​ല​മു​റ കൂ​ടി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്നു എ​ന്ന​ത് ഏ​റെ ശു​ഭ​സൂ​ച​ന​യാ​ണ്.

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    News Summary - Kerala Football Revival Trend
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