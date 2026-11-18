പറവൂർ ബഡ്സ് സ്കൂളിന് റിയാദ് കേളിയുടെ കൈത്താങ്ങ്text_fields
റിയാദ് / കണ്ണൂർ : കണ്ണൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പറവൂർ ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദി സാമ്പത്തിക സഹായം കൈമാറി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന തിനുള്ള സഹായമാണ് കേളി ഏറ്റെടുത്തത്. കേളി അംഗമായിരുന്ന പപ്പൻ കോലുവള്ളിയിൽ നിന്ന് പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ. പത്മനാഭൻ സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.വി ചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.എ കോമളവല്ലി, എം. നിഷ, പി. നാരായണൻ, എം.വി പ്രീത, കെ. ഭാസ്കരൻ, കെ.കെ സജികുമാർ, വി.പി ഗോവിന്ദൻ, കേളി അംഗങ്ങളായിരുന്ന ചന്ദ്രൻ പട്ടുവം, മധു ഏഴോം, പി.കെ ദയാനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി പി.കെ. സജിത സ്വാഗതവും സ്കൂൾ അധ്യാപിക എം. ജയന്തി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.