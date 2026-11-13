നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കോയാഹസനും അബ്ദുറഹ്മാനും കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകി

നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കോയാഹസനും അബ്ദുറഹ്മാനും കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി റൗദ ഏരിയയിലെ റൗദ യൂനിറ്റ് അംഗങ്ങളായിരുന്ന കോയാഹസനും അബ്ദുറഹിമാനും യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായും ഇലക്ട്രീഷ്യനായും പ്രവാസം നയിച്ചുവരികയായിരുന്നു ഇരുവരും. സ്വാദ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് പരിപാടിയിൽ യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
യൂനിറ്റിന്റെ ഉപഹാരം സെക്രട്ടറി ആഷിക് ബഷീർ ഇരുവർക്കും കൈമാറി. റൗദ ഏരിയ രക്ഷാധികാരി കൺവീനർ സതീഷ് വളവിൽ, ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ.കെ ഷാജി, പ്രസിഡന്റ് വി.പി സലീം, ട്രഷറർ ഷഫീഖ്, കേളി കേന്ദ്ര ജീവകാരുണ്യ കമ്മിറ്റി കൺവീനറും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ ബിജി തോമസ്, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പ്രഭാകരൻ, ഷാനു ഭാസ്കർ, ഷിയാസ്, ബിനിഷ്, ഭവീഷ്, ചന്ദ്രൻ, ശശിധരൻ പിള്ള, ഇസ്മയിൽ തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ആഷിക് ബഷീർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കോയാഹസനും അബ്ദുറഹ്മാനും നന്ദി പറഞ്ഞു.