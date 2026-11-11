കുദു–കേളി സഫാ മക്കാ കപ്പ്; ഒൻപതാം വാരത്തിൽ ഗ്ലോബ്വിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സിനും കൊക്കൻ ബാദ്ഷാക്കും ജയംtext_fields
റിയാദ്: കേളി കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കുദു–കേളി മെഗാ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സീസൺ–2 സഫാ മക്കാ കപ്പിന്റെ ഒമ്പതാം വാരത്തിൽ ഗ്ലോബ്വിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സിനും കൊക്കൻ ബാദ്ഷാക്കും തകർപ്പൻ ജയം. വമ്പൻ വിജയങ്ങളോടെ ഇരുടീമുകളും ടൂർണമെന്റിൽ കരുത്ത് തെളിയിച്ചപ്പോൾ, റിബൽസ് റിയാദും ഗോൾഡൻ മില്ലർ റിയാദും വാക്കോവറിലൂടെ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.
ആവേശകരമായ ഒമ്പതാം വാരത്തിൽ നാല് മത്സരങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെതിരെ റിബൽസ് റിയാദും, രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഡി.എഫ്.സി റോക്ക്സ്റ്റാറിനെതിരെ ഗോൾഡൻ മില്ലർ റിയാദും വാക്കോവർ വിജയം നേടി. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ എംസിസി 26നെ 85 റൺസിന് തകർത്തുവിട്ടാണ് ഗ്ലോബ്വിൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിജയം കൊയ്തത്. ഈ മത്സരത്തിലെ മികച്ച താരമായി ഷബീറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. നാലാം മത്സരത്തിൽ ഉസ്താദ് 11നെ 88 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തി കൊക്കൻ ബാദ്ഷായും വൻ വിജയം ആഘോഷിച്ചു. കൊക്കൻ ബാദ്ഷായുടെ ഇർഫാൻ ആണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരം നേടിയത്.
നവാസ് സുലൈ, ഷമീം മേലേതിൽ, വിജേഷ്, ഷബി അബ്ദുസ്സലാം എന്നിവർ മത്സരങ്ങളിൽ അമ്പയർമാരായിരുന്നു. വിജയികൾക്കുള്ള മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പുരസ്കാരങ്ങൾ മണികണ്ഠൻ ചേലക്കര, നിഖിൽ റോദ എന്നിവർ വിതരണം ചെയ്തു. ആറ് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി ആകെ 24 ടീമുകളാണ് ഈ മെഗാ ടൂർണമെന്റിൽ മാറ്റുരക്കുന്നത്. ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രീ ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ നവംബർ പകുതിയോടെ ആരംഭിക്കും. ടൂർണമെന്റിന്റെ കലാശക്കൊട്ടായ സെമി ഫൈനൽ, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ ഡിസംബറിൽ നടക്കും.