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    കു​ദു–​കേ​ളി സ​ഫാ മ​ക്കാ ക​പ്പ്; ഒ​ൻ​പ​താം വാ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്ലോ​ബ്വി​ൻ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സി​നും കൊ​ക്ക​ൻ ബാ​ദ്ഷാ​ക്കും ജ​യം

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    കൊ​ക്ക​ൻ ബാ​ദ്ഷ താ​രം ഇ​ർ​ഫാ​ന്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ചേ​ല​ക്ക​ര മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കു​ദു–​കേ​ളി മെ​ഗാ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ–2 സ​ഫാ മ​ക്കാ ക​പ്പി​ന്റെ ഒ​മ്പ​താം വാ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്ലോ​ബ്വി​ൻ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സി​നും കൊ​ക്ക​ൻ ബാ​ദ്ഷാ​ക്കും ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ജ​യം. വ​മ്പ​ൻ വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ക​രു​ത്ത് തെ​ളി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, റി​ബ​ൽ​സ് റി​യാ​ദും ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ മി​ല്ല​ർ റി​യാ​ദും വാ​ക്കോ​വ​റി​ലൂ​ടെ വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി.

    ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഒ​മ്പ​താം വാ​ര​ത്തി​ൽ നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സ്ട്രൈ​ക്കേ​ഴ്സി​നെ​തി​രെ റി​ബ​ൽ​സ് റി​യാ​ദും, ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഡി.​എ​ഫ്.​സി റോ​ക്ക്സ്റ്റാ​റി​നെ​തി​രെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ മി​ല്ല​ർ റി​യാ​ദും വാ​ക്കോ​വ​ർ വി​ജ​യം നേ​ടി. മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എം​സി​സി 26നെ 85 ​റ​ൺ​സി​ന് ത​ക​ർ​ത്തു​വി​ട്ടാ​ണ് ഗ്ലോ​ബ്വി​ൻ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് വി​ജ​യം കൊ​യ്ത​ത്. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി ഷ​ബീ​റി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. നാ​ലാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​സ്താ​ദ് 11നെ 88 ​റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി കൊ​ക്ക​ൻ ബാ​ദ്ഷാ​യും വ​ൻ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. കൊ​ക്ക​ൻ ബാ​ദ്ഷാ​യു​ടെ ഇ​ർ​ഫാ​ൻ ആ​ണ് മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​രം നേ​ടി​യ​ത്.

    ന​വാ​സ് സു​ലൈ, ഷ​മീം മേ​ലേ​തി​ൽ, വി​ജേ​ഷ്, ഷ​ബി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​മ്പ​യ​ർ​മാ​രാ​യി​രു​ന്നു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ ചേ​ല​ക്ക​ര, നി​ഖി​ൽ റോ​ദ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ആ​റ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി ആ​കെ 24 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​മെ​ഗാ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റെ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ പ​കു​തി​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ക​ലാ​ശ​ക്കൊ​ട്ടാ​യ സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

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    News Summary - Keli Cricket Tournament Riyadh
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