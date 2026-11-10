ബിജു ഫിലിപ്പിന് കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകി

ബിജു ഫിലിപ്പിന് കേളി യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടത്തെ പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി ബത്ഹ ബി യൂനിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ബിജു ഫിലിപ്പിന് യൂനിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പടവം സ്വദേശിയായ ബിജു ഫിലിപ്പ് റിയാദിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാനായിരുന്നു.
യൂനിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അജിത് ഖാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കേളി ബത്ഹ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഷഫീഖ് അങ്ങാടിപ്പുറം, ഏരിയ രക്ഷാധികാരി കമ്മിറ്റി അംഗം ഉമ്മർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.എ. ഹുസൈൻ, ട്രഷറർ സുധീഷ് തരോൽ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പ്രവീൺ കുമാർ, ടി.എൻ. ഷാര റെയിൽ യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഷഫീഖ് മഞ്ചേരി, ബത്ഹ സെൻട്രൽ യൂനിറ്റ് അംഗം ഫൈസൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
കേളിയുടെ ഉപഹാരം യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി ജയകുമാർ പുഴക്കൽ, ബിജു ഫിലിപ്പിന് നൽകി. യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്വാഗതവും ബിജു ഫിലിപ്പ് മറുപടി പ്രസംഗവും നടത്തി.