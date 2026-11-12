കേരളപ്പിറവിയും സ്ഥാപകദിനവും ആഘോഷിച്ച് ജുബൈൽ മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബ്text_fields
ജുബൈൽ: ജുബൈൽ മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ (ജെ.എം.ടി.സി.) 105-ാമത് മീറ്റിംഗ് സ്പൈസ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നടന്നു. കേരളപ്പിറവിയും ക്ലബ്ബിന്റെ സ്ഥാപകദിനവും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതായിരുന്നു പരിപാടി. 'കേരളം – ഒരുമയുടെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ 30 അംഗങ്ങളും അതിഥികളും പങ്കെടുത്തു. ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഡി.ടി.എം മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് യോഗം നിയന്ത്രിച്ചു. ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർനാഷനൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് 79 ഡയറക്ടർ ഡി.ടി.എം അലക്സ് ഫിലിപ്പ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസർ ഡി.ടി.എം നരസിംഹ റാവു എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായിരുന്നു. ടോസ്സ്റ്മാസ്റ്റർ അംഗത്വത്തിന്റെയും പാത്ത്വേയ്സ് പരിശീലനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് ഡി.ടി.എം മുഹമ്മദ് ഇർഷാദിന് 'ഇന്റഗ്രിറ്റി, റെസ്പെക്ട്, സർവീസ് ആൻഡ് എക്സലൻസ് അവാർഡ്' സമ്മാനിച്ചു. മികച്ച അവതരണത്തിന് ടി.എം ജിഷ പ്രജീഷിന് 'ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ പിൻ' നൽകി. ഡി.ടി.എം ജയൻ തച്ചൻപാറ കേരളപ്പിറവി സന്ദേശവും ഡി.ടി.എം സഫയർ മുഹമ്മദ് ജെ.എം.ടി.സി യുടെ ചരിത്രവും അവതരിപ്പിച്ചു. പാത്ത്വേയ്സ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രസംഗങ്ങളിൽ 'മലയാളത്തിന്റെ കാവ്യവഴികൾ' എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിച്ച ടി.എം ടോണി ആന്റണി മികച്ച പ്രഭാഷകനായി. ടി.എം നഹാസ് കരീം മികച്ച ഇവാലുവേറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ടി.എം ഹാഷിർ അലി നയിച്ച ടേബിൾ ടോപിക്സ് സെഷനിൽ ടി.എം കുഞ്ഞിക്കോയ പങ്കെടുത്തു.
വി.പി.ഇ.ടി.എം ആദിൽ, എസ്.എ.എ.ടി.എം ജലീൽ, ടി.എം ജാഫർ താനൂർ, ടി.എം ടോണി ആന്റണി, ടി.എം ഷൈനി ഇർഷാദ് തുടങ്ങിയ ഭാരവാഹികൾ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അംഗങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയശേഷിയും നേതൃത്വപാടവവും വളർത്തുന്നതിനായി പാത്ത്വേയ്സ് പരിശീലനവും തുടർ പഠനപരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.