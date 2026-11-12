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    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും സ്ഥാ​പ​ക​ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബ്

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    കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും സ്ഥാ​പ​ക​ദി​ന​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബ്
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    ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി-​സ്ഥാ​പ​ക​ദി​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് 

    ജു​ബൈ​ൽ: ജു​ബൈ​ൽ മ​ല​യാ​ളം ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ (ജെ.​എം.​ടി.​സി.) 105-ാമ​ത് മീ​റ്റിം​ഗ് സ്പൈ​സ് റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി​യും ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​ദി​ന​വും ഒ​രു​മി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി. 'കേ​ര​ളം – ഒ​രു​മ​യു​ടെ ഏ​ഴ് നി​റ​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 30 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡി.​ടി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ് യോ​ഗം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് 79 ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡി.​ടി.​എം അ​ല​ക്സ് ഫി​ലി​പ്പ്, ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ ഡി.​ടി.​എം ന​ര​സിം​ഹ റാ​വു എ​ന്നി​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ടോ​സ്സ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ത്ത്‌​വേ​യ്സ് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡി.​ടി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഷാ​ദി​ന് 'ഇ​ന്റ​ഗ്രി​റ്റി, റെ​സ്പെ​ക്ട്, സ​ർ​വീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്' സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ടി.​എം ജി​ഷ പ്ര​ജീ​ഷി​ന് 'ബെ​സ്റ്റ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ർ പി​ൻ' ന​ൽ​കി. ഡി.​ടി.​എം ജ​യ​ൻ ത​ച്ച​ൻ​പാ​റ കേ​ര​ള​പ്പി​റ​വി സ​ന്ദേ​ശ​വും ഡി.​ടി.​എം സ​ഫ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജെ.​എം.​ടി.​സി യു​ടെ ച​രി​ത്ര​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പാ​ത്ത്‌​വേ​യ്സ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 'മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ കാ​വ്യ​വ​ഴി​ക​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച ടി.​എം ടോ​ണി ആ​ന്റ​ണി മി​ക​ച്ച പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​യി. ടി.​എം ന​ഹാ​സ് ക​രീം മി​ക​ച്ച ഇ​വാ​ലു​വേ​റ്റ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ടി.​എം ഹാ​ഷി​ർ അ​ലി ന​യി​ച്ച ടേ​ബി​ൾ ടോ​പി​ക്സ് സെ​ഷ​നി​ൽ ടി.​എം കു​ഞ്ഞി​ക്കോ​യ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി.​പി.​ഇ.​ടി.​എം ആ​ദി​ൽ, എ​സ്.​എ.​എ.​ടി.​എം ജ​ലീ​ൽ, ടി.​എം ജാ​ഫ​ർ താ​നൂ​ർ, ടി.​എം ടോ​ണി ആ​ന്റ​ണി, ടി.​എം ഷൈ​നി ഇ​ർ​ഷാ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ശേ​ഷി​യും നേ​തൃ​ത്വ​പാ​ട​വ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി പാ​ത്ത്‌​വേ​യ്സ് പ​രി​ശീ​ല​ന​വും തു​ട​ർ പ​ഠ​ന​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - Jubail Malayalam Toastmasters Club celebrates Kerala Piravi and Founder's Day
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