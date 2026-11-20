കുട്ടികൾക്കായി മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ 'പടവുകൾ' നേതൃ പരിശീലന കളരിtext_fields
ജുബൈൽ: പ്രവാസലോകത്തെ കുട്ടികൾക്കായി ജുബൈൽ മലയാളം ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 'പടവുകൾ' എന്ന ശീർഷകത്തിൽ മലയാളത്തിലുള്ള പ്രസംഗ-നേതൃത്വ പരിശീലന കളരിക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കമായി.
ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്റർനാഷനലിന്റെ കീഴിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ മാത്രം നടത്തിവന്നിരുന്ന ഈ പരിശീലന പരിപാടി, ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തെ തയാറെടുപ്പുകൾക്കൊടുവിലാണ് മലയാളത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. പ്രശസ്ത മലയാള നോവലിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനുമായ എസ്. ഹരീഷ് ഓൺലൈനിലൂടെ പരിശീലന കളരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മൂല്യാധിഷ്ഠിതവും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഒരു പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രസംഗമികവ്, വിലയിരുത്തൽ, നിമിഷപ്രസംഗം, നേതൃത്വ പരിശീലനം എന്നിവക്ക് പുറമെ മലയാള ഭാഷ, സാഹിത്യം, കല, സാംസ്കാരികം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും വിദഗ്ധരുടെ ക്ലാസുകൾ ലഭിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 20 കുട്ടികളാണ് മൂന്ന് മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ചിട്ടയായ പരിശീലന കളരിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക ഉപദേശകരെയും പ്രത്യേക പ്രവർത്തക സമിതിയെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോർഡിനേറ്റർ ലിബി ജെയിംസ്, വൈസ് കോർഡിനേറ്റർമാരായ ആദിൽ, നജീബ് നസീർ, ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ്, ഉപദേശകരായ ജയൻ തച്ചമ്പാറ, സഫയർ മുഹമ്മദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളപ്പിറവി ദിനവും ആഘോഷിച്ചു. മുൻ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് നഹാസ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകി. ജുബൈൽ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മലയാള അധ്യാപകൻ എൻ. സനിൽ കുമാർ, ജയൻ തച്ചമ്പാറ, സഫയർ മുഹമ്മദ്, ലിബി ജെയിംസ് എന്നിവർ വിവിധ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു.
മൂന്ന് മാസം നീളുന്ന പരിശീലന കളരിയുടെ സമാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. വിജയികൾക്ക് ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും നൽകി ആദരിക്കും. ഫാത്തിമ അഫ്സൽ, ജിഷ പ്രജീഷ്, ഹാഷിർ അലി, ടോണി, ജലീൽ, ജയകുമാർ, രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.