അനുശോചന യോഗംtext_fields
ജുബൈൽ: ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി വി.കെ. പടി ഉള്ളാട്ടുപറമ്പ് കൊടുവാപറമ്പൻ മുഹമ്മദ് അബൂബക്കറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി അനുശോചന സദസ്സും മയ്യത്ത് നമസ്കാരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. എസ്.ഐ.സി സൗദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റാഫി ഹുദവി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സലാം ആലപ്പുഴയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന അനുശോചന സദസ്സിൽ അഷ്റഫ് മൂവാറ്റുപുഴ (ഒ.ഐ.സി.സി), ബൈജു അഞ്ചൽ (മലയാളി സമാജം), ഹമീദ് പയ്യോളി (കെ.എം.സി.സി), കെ.പി. നൗഷാദ് (മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ചെയർമാൻ), സൈദലവി പരപ്പനങ്ങാടി, ഡോ. ഫവാസ്, നൗഷാദ് തിരുവനന്തപുരം, ഹസ്സൻ കോയ ചാലിയം, മുഹമ്മദ് കുട്ടി മാവൂർ, ശംസുദ്ദീൻ പള്ളിയാലി, ശരീഫ് ആലുവ, സലാം പഞ്ചാര എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
അസീസ് ഉണ്ണിയാൽ, അനീഷ് താനൂർ, ഷഫീഖ് താനൂർ, റിയാസ് ബഷീർ, ഇല്യാസ്, സിറാജ്, മുജീബ് കോഡൂർ, അബൂബക്കർ ദേലമ്പാടി, റിയാസ് പുളിക്കൽ, ഫൈറൂസ് കോഡൂർ, ജമാൽ കോയിപ്പള്ളി എന്നിവർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി. ജുബൈൽ കെ.എം.സി.സി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി ഷിബു കവലയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.