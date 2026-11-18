മലർവാടി ജുബൈൽ ‘മിനി മാർവൽസ്’ ശിശുദിനാഘോഷപരിപാടി നവ്യാനുഭൂതിയായിtext_fields
ജുബൈൽ: ശിശുദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലർവാടി ബാലസംഘം ജുബൈൽ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ‘മിനി മാർവൽസ്’ സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാ-സർഗാത്മക മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറി. 125ഓളം കുട്ടികൾ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരച്ചു. ബഡ്സ്, കിഡ്സ്, സബ് ജൂനിയർ, ജൂനിയർ എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായി കളറിംഗ്, ഡ്രോയിംഗ്, പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത്. മത്സരങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. ഫെൻസ ബെൻസ ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച സംഘ നൃത്തം പരിപാടിക്ക് മാറ്റു കൂട്ടി. ജന്ന, റമിൻ, ഫാത്തിമ മിനാൽ, നൗറിൻ നസീബ് തുടങ്ങിയവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചു. കുട്ടികളുടെ വിവിധ മത്സരങ്ങളും പരിപാടികളും പങ്കെടുത്തവർക്ക് നവ്യാന്യഭൂതിയായി.
ഡോ. ജൗഷീദ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ലുലു ആക്ടിങ് ജനറൽ മാനേജർ കബീർ, ബഷീർ, രതീഷ്, മുഹമ്മദ് അലി തളിക്കുളം, ഷറഫാ റംസി, ശിഹാബുദീൻ, അൻവർ സാദിഖ്, നാസർ ഓച്ചിറ, സമീന മലൂക്, ശിഹാബ് മങ്ങാടൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നിയാസ് നാരകത്ത്, റഫീന, ഡോ.ആയിഷ സഫൂറ, ഷിബിന മക്കാർ, ഉമൈമ നബീൽ, ഷബു നിഷാദ്, ഫാസില റിയാസ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഫാത്തിമ ശിഹാബ്, ജോളി രാജൻ, ഫാത്തിമ ഷഹന എന്നിവർ മത്സരത്തിന്റെ വിധികർത്താക്കളായിരുന്നു.
ബഡ്സ്, കിഡ്സ്, സബ് ജൂനിയർ,ജൂനിയർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി യഥാക്രമം സൈറ മെഹ്വീഷ്,ഇമെൽ നാസിഫ്,അമിന ജന്നത്ത്,സി.നരെൻ എന്നിവർ ഒന്നാം സ്ഥാനവും മുഹമ്മദ് സ്വബീഹ്, സാറ ഖാൻ, മുഹമ്മദ് സിദാൻ കൊൽനാട്, മുഹമ്മദ് ഫാദി എന്നിവർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. വിജയികൾക്കും പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്കുമുള്ള സമ്മാനങ്ങളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സംഘാടകർ വിതരണം ചെയ്തു. ഫാത്തിമ സഫയർ, ഹൈഫ ശിഹാബ് എന്നിവർ അവതാരകരായിരുന്നു. നൗറിൻ നസീബ് സ്വാഗതവും ഇഹ്ജാസ് അസ്ലം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.