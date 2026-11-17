ശ്രദ്ധേയമായി ‘ഖുർആൻ ഡേ 2026’text_fields
ജുബൈൽ: സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇന്ത്യ ജുബൈൽ ഘടകത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ഖുർആൻ ഡേ 2026’ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബദർ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി കുട്ടികളെ അറിവിലൂടെയും സർഗാത്മകത ചിന്തകളിലൂടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന വേദിയായി മാറി. രക്ഷാധികാരി മുഹമ്മദ് അലി തളിക്കുളം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലീഡ് ബോയ് ഹിലാൽ മലുക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്റ്റുഡന്റ്സ് ഇന്ത്യ ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കോഓഡിനേറ്റർ റയ്യാൻ മൂസ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഖുർആൻ സൂക്തങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ അറിവുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ‘ദി സയൻസ് ഓഫ് ദി ഖുർആൻ’ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഖുർആനിലെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും വിസ്മയങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് ആൺകുട്ടികൾ ‘മിറാക്കിൾസ് ഓഫ് ദി ഖുർആൻ’ എന്ന പരിപാടിയും അവതരിപ്പിച്ചു. വിനോദ പരിപാടികൾ സംഗമത്തിന് നിറം പകർന്നു.
ഖുർആന്റെ സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മഹർ സെയ്ഫ് നയിച്ച ‘തദബ്ബുർ’ സെഷൻ പരിപാടിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ ഖുർആന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ ആശയങ്ങളുടെ മാതൃകകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ലിബ ഫാത്തിമ (ഒന്നാം സ്ഥാനം), അയാൻ അൻഷാദ് (രണ്ടാം സ്ഥാനം), ഐസ റംസി (മൂന്നാം സ്ഥാനം) എന്നിവർ വിജയികളായി. പ്രദർശന മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ഹൈഫ ശിഹാബ് ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തി. ഐസ റംസി അവതാരകയായിരുന്നു. രഹ്ന സഫയർ പ്രോഗ്രാം കോഓർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു. മെന്റർമാരായ സഫിയ ഷെഫിൻ, ഷബിന ജബീർ, ഹലീമ, ഉമൈമ നബീൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അയാൻ അൻഷാദ് നന്ദി പറഞ്ഞു.