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    ജി​ദ്ദ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ജി​ദ്ദ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ വി​ല്ലേ​ജ് റെ​സ്റ്റോ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ധാ​രാ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ല് വ്യ​ത്യ​സ്ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​തി​ഥി​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു. ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ദൗ​ത്യ​വും ല​ക്ഷ്യ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് മ​ത്സ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ റൈ​ഹാ​ന​ത്ത് സ​ഹീ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന​കം ത​ന്നെ ജി​ദ്ദ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ടോ​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ക്ല​ബ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​ട്ടേ​റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​തും ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​ർ​മ​പ്ര​സം​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​റ് മ​ത്‌​സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​ശൈ​ലി​യും ന​ർ​മ​ബോ​ധ​വും കൊ​ണ്ട് അ​വ​ർ സ​ദ​സ്സി​നെ ര​സി​പ്പി​ച്ചു. ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​മീ​ർ കു​ന്ന​ൻ മു​ഖ്യ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വാ​യും ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ സാ​ജി​ദ് കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ എം.​സെ​മി​ൻ വി​ജ​യി​യാ​യി. കെ.​സ​ന്തോ​ഷ്. അ​ബ്ദു​ൾ ക​രീം, അ​ജ്ന അ​ൻ​വ​ർ​ലാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. 'ടേ​ബി​ൾ ടോ​പ്പി​ക്സ്' വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് മ​ത്‌​സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. 'സ​മ​യം, പ​ണം, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ - ഇ​തി​ൽ ഏ​താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​ത് ?' എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ന​ൽ​കി​യ വി​ഷ​യം. ബ​ഷീ​ർ അ​മ്പ​ല​വ​ൻ മു​ഖ്യ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വാ​യും ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ വ​ഫ സ​ലീം കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യി​രു​ന്നു. റി​സ്‌​വാ​ന യാ​സ്മി​ൻ ഹാ​ഷിം ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി. സ​ഫ ക​രു​മാ​ര ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, എം.​സെ​മി​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​റ് പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​സൂ​ദ് ജ​മീ​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഒ​രു 'ടെ​സ്റ്റ് സ്പീ​ച്ച്' അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രാ​ർ​ത്ഥി​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ. ടോ​സ്റ്റ്മാ​സ്റ്റ​ർ സ​ഫ ക​രു​മാ​ര ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, റി​സ്‌​വാ​ന യാ​സ്മി​ൻ ഹാ​ഷിം ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ടി ​ശി​ഹാ​ന ഹ​സ്സ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ഈ ​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ 'കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​ർ' ആ​യി ടി.​എം. ന​സ്‌​ലി ഫാ​ത്തി​മ​യും 'ചീ​ഫ് ജ​ഡ്ജ്' ആ​യി ഡി.​ടി.​എം. സ​മീ​ർ വീ​ര​നും ആ​യി​രു​ന്നു.

    'ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്പീ​ച്ച്' മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ .ഏ​ഴ് പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡി.​ടി.​എം. ബാ​ല​സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ വൈ​ദ്യ​നാ​ഥ​ൻ ചീ​ഫ് ജ​ഡ്ജാ​യും, ഡി.​ടി.​എം. ഷാ​ക്കി​റ ബീ​ഗം കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് മാ​സ്റ്റ​റും ആ​യി​രു​ന്നു.

    ടി.​എം. സ​ഫ ക​രു​മാ​ര ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ടി.​എം. ശി​ഹാ​ന ഹ​സ്സ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ടി.​എം. അ​സ്ഫി​ന ഹ​സ്സൈ​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ച്ച് ഡ​യ​റ​ക്റ്റ​ർ സ​ഹീ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

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    News Summary - Jeddah Toastmasters Speech Contest
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