ജിദ്ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ് പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ് പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ജിദ്ദ വില്ലേജ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ധാരാളം പേർ പങ്കെടുത്തു. നാല് വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന മത്സരത്തിൽ ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റേഴ്സ് അംഗങ്ങളും അതിഥികളും ഒത്തുചേർന്നു. ക്ലബ്ബിന്റെ ദൗത്യവും ലക്ഷ്യവും വിശദീകരിച്ച് മത്സര അധ്യക്ഷ ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ റൈഹാനത്ത് സഹീർ പരിപാടി ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രണ്ടു വർഷത്തിനകം തന്നെ ജിദ്ദ ഇംഗ്ലീഷ് ടോസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ് ശ്രദ്ധേയമായ വളർച്ചയും അംഗങ്ങൾക്ക് ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതും ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
നർമപ്രസംഗ വിഭാഗത്തിൽ ആറ് മത്സരാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു. തങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ അവതരണശൈലിയും നർമബോധവും കൊണ്ട് അവർ സദസ്സിനെ രസിപ്പിച്ചു. ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് സമീർ കുന്നൻ മുഖ്യ വിധികർത്താവായും ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ സാജിദ് കോണ്ടസ്റ്റ് മാസ്റ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ എം.സെമിൻ വിജയിയായി. കെ.സന്തോഷ്. അബ്ദുൾ കരീം, അജ്ന അൻവർലാൽ എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി. 'ടേബിൾ ടോപ്പിക്സ്' വിഭാഗത്തിൽ എട്ട് മത്സരാർഥികൾ മാറ്റുരച്ചു. 'സമയം, പണം, ബന്ധങ്ങൾ - ഇതിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ളത് ?' എന്നതായിരുന്നു എല്ലാവർക്കുമായി നൽകിയ വിഷയം. ബഷീർ അമ്പലവൻ മുഖ്യ വിധികർത്താവായും ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ വഫ സലീം കോണ്ടസ്റ്റ് മാസ്റ്ററുമായിരുന്നു. റിസ്വാന യാസ്മിൻ ഹാഷിം ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി. സഫ കരുമാര രണ്ടാം സ്ഥാനവും, എം.സെമിൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.
വിലയിരുത്തൽ പ്രസംഗ മത്സരത്തിൽ ആറ് പേർ പങ്കെടുത്തു. മുഹമ്മദ് മസൂദ് ജമീൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു 'ടെസ്റ്റ് സ്പീച്ച്' അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മത്സരാർത്ഥികളുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ. ടോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ സഫ കരുമാര ഒന്നാം സ്ഥാനവും, റിസ്വാന യാസ്മിൻ ഹാഷിം രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ടി ശിഹാന ഹസ്സൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. ഈ മത്സരത്തിന്റെ 'കോണ്ടസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ' ആയി ടി.എം. നസ്ലി ഫാത്തിമയും 'ചീഫ് ജഡ്ജ്' ആയി ഡി.ടി.എം. സമീർ വീരനും ആയിരുന്നു.
'ഇന്റർനാഷനൽ സ്പീച്ച്' മത്സരത്തിൽ .ഏഴ് പേർ പങ്കെടുത്തു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഡി.ടി.എം. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ വൈദ്യനാഥൻ ചീഫ് ജഡ്ജായും, ഡി.ടി.എം. ഷാക്കിറ ബീഗം കോണ്ടസ്റ്റ് മാസ്റ്ററും ആയിരുന്നു.
ടി.എം. സഫ കരുമാര ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. ടി.എം. ശിഹാന ഹസ്സൻ രണ്ടാം സ്ഥാനവും, ടി.എം. അസ്ഫിന ഹസ്സൈൻ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. ഡിവിഷൻ എച്ച് ഡയറക്റ്റർ സഹീർ അബ്ദുൽ ഖാദർ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു.