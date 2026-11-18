ജിദ്ദയിൽ 'ഷീ സർക്കിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി' സംഗമം ഒരുക്കിtext_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദയിലെ പ്രവാസി വനിതകളുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'ഷീ സർക്കിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി'യുടെ പ്രഥമ സംഗമം ബാഗ്ദാദിയ അൽ വഫ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സഃഘടിപ്പിച്ചു.
ജിദ്ദയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം വനിതകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. കുട്ടികളുടേയും മുതിർന്നവരുടേയും വൈവിധ്യമാർന്ന നൃത്ത-സംഗീത പരിപാടികൾ, കലാപ്രകടനങ്ങൾ, ആവേശകരമായ വിനോദ ഗെയിമുകൾ എന്നിവ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മിഴിവേകി. അംഗങ്ങളുടെ മികച്ച ഏകോപനത്തോടെയും ചിട്ടയായ ഒരുക്കങ്ങളോടെയും സംഘടിപ്പിച്ച വർണാഭമായ പരിപാടികൾ വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും നവ്യാനുഭൂതി പകർന്നു.
സുനീറ യൂസഫ്, ഹമദാ മറിയം, മെഹറൂഫ എന്നിവർ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.