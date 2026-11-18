ജിദ്ദയിൽ സി.എം. അലി മൗലവി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം ജിദ്ദയിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് വഴികാട്ടിയായും സമസ്ത ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ സാരഥിയുമായിരുന്ന സി.എം അലി മൗലവി നാട്ടുകല്ലിനെ ജിദ്ദ എസ്.ഐ. സി യുടെയും ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി യുടെയും സഹപ്രവര്ത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ചേര്ന്ന് അനുസ്മരിച്ചു.
ഷറഫിയ്യ ക്വാളിറ്റി റെസ്റ്റോറന്റ് ഹാളില് നടന്ന പരിപാടി ജിദ്ദ കെ. എം.സി.സി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് സി. കെ റസാഖ് മാസ്റ്റര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ മത സംഘടനകളെ ഐക്യത്തിന്റെ പാതയില് നയിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സി.എം അലി മൗലവിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എസ് ഐ സി സൗദി നാഷനല് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഉബൈദുല്ല തങ്ങൾ മേലാറ്റൂര് ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജിദ്ദ എസ്.ഐ സി യുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, വ്യക്തിത്വ വികസന പദ്ധതികള്ക്ക് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി നേതൃത്വം നല്കിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അലി മൗലവിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഹനീഫ പാറക്കല്ലിൽ നാട്ടുകല്ല് അലി മൗലവി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം നാട്ടുകല്ല് ഇമാം നവവി ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ വർക്കിങ് സെക്രട്ടറിയായും മഹല്ല് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റായും നാട്ടിലെ മത, സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളിൽ വലിയ സേവനങ്ങൾ നല്കിയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അലി മൗലവി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി. മുസ്തഫ, അബൂബക്കര് ദാരിമി ആലമ്പാടി, നജ്മുദ്ദീന് ഹുദവി കൊണ്ടോട്ടി തുടങ്ങിയവരും അലി മൗലവിയുടെ സേവന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് അനുസ്മരിച്ചു സംസാരിച്ചു. കെ.പി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി കൊണ്ടോട്ടി, നൗഷാദ് റീഗൽ, അലി പാങ്, മുസ്തഫ കോഴിശ്ശേരി, ജംഷാദ്, ലത്തീഫ് വെന്നിയൂർ, അൻവർ ഹുദവി വേങ്ങര, സുഹൈൽ ഹുദവി കുളപ്പറമ്പ്, അബ്ദുല് ജബ്ബാര് ഹുദവി ചെമ്മാട്, അൻവർ ഫൈസി കരിമ്പുഴ, ടി. അബുബക്കർ ഹാജി കണ്ണൂർ, ഹംസ ഹാജി കോഡൂർ, നൗഷാദ് ആലപ്പുഴ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു.