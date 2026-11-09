വിമാന സർവിസുകൾ നിർത്തിവെച്ചതിൽ ജിദ്ദ - കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു

വിമാന സർവിസുകൾ നിർത്തിവെച്ചതിൽ ജിദ്ദ - കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ യാത്ര സുഗമമാക്കാൻ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ട ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവിസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ നിർത്തിവെച്ച നടപടിയിൽ ജിദ്ദ - കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു. ആഘോഷവേളകളിൽ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പരമാവധി വർധിപ്പിച്ച് പ്രവാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ, പ്രവാസികൾ പ്രയാസത്തിലാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തികച്ചും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ കൈവിട്ട നടപടി പൊറുക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അവർ നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും യോഗം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സർവിസുകൾ ആരംഭിച്ച് പ്രവാസികൾക്ക് തണലായ സൗദി എയർലൈൻസ്, ഫ്ലൈനാസ് എന്നീ സൗദി വിമാനക്കമ്പനികളെ യോഗം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു. ഷറഫിയ്യ ഇലാറ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗം മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാണി ഇസ്ഹാഖ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് ഷാജഹാൻ പൊന്മള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭാരവാഹികളായ സി.കെ. കുഞ്ഞൂട്ടി, കുഞ്ഞാലി കുമ്മാളിൽ, സാബിർ വളാഞ്ചേരി, അൻവർ പൂവല്ലൂർ, ഹനീഫ ചാപ്പനങ്ങാടി, ഷരീഫ് കൂരിയാട്, അഹമ്മദ് കുട്ടി, ആബിദ് തയ്യിൽ, സി.എച്ച്. നാസർ, ഷംസുദ്ദീൻ കുറ്റിപ്പുറം, എം.ടി. നാസർ, സുബൈർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹംദാൻ ബാബു കോട്ടക്കൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സൈനുദ്ദീൻ കോടഞ്ചേരി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.