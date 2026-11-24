ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കെ. എം.സി. സി സ്റ്റുഡന്റ്സ് വിങ് ‘ലിൽ ലെജൻഡ്സ് ഫെസ്റ്റ് 2026’ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി സ്റ്റുഡന്റ്സ് വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 'ലിൽ ലെജൻഡ്സ് ഫെസ്റ്റ് 2026' എന്ന പേരിൽ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.
ജിദ്ദയിലെ മുതജരിബ് വില്ലയിൽ നടന്ന ഫെസ്റ്റ് ജിദ്ദ മലപ്പുറം ജില്ല കെ.എം.സി.സി ചെയർമാൻ കെ.കെ. മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്റ്റുഡന്റ്സ് വിങ് പ്രസിഡന്റ് അസീം നൗഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മയിൽ മുണ്ടുപറമ്പ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാണി ഇസ്ഹാഖ് മാസ്റ്റർ, ട്രഷറർ ഇല്ല്യാസ് കല്ലിങ്ങൽ, അഷ്റഫ് മുല്ലപ്പള്ളി, ശിഹാബുദ്ദീൻ പുളിക്കൽ, റസീന പള്ളിപ്പറമ്പൻ, സുഹൈല തേറമ്പത്ത്, എൻ. ശഫീദ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. സൻഹ ബഷീർ, എ.പി മുഹമ്മദ് യാസിദ്, ഷസാ ഫാത്വിമ, സി.പി ഫാത്വിമ റിൻഷ , സൽഫ റോഷ്നി, ടി.കെ ഹാഷിദ് റിദാൻ, അബാൻ മുല്ലപ്പള്ളി, ഷാസിയ, നഹാൻ മുല്ലപ്പള്ളി, മുഹമ്മദ് ഇസ്സാൻ, നൗറിൻ തുവ്വൂർ , മജീദ് കള്ളിയിൽ, അലി പാങ്ങാട്ട്, ടി.കെ ജനീഷ്, ശംസു പാച്ചീരി, ടി.പി സാബി, കോയ മോൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ചു.
മുഹമ്മദ് ഷെസിൻ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റയീസ് പുളിക്കപ്പറമ്പ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ എം.പി മുഹമ്മദ് മിഷാൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.