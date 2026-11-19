സൗദി എയർലൈൻസ്, ഫ്ലൈനാസ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ജിദ്ദ-കോഴിക്കോട് സെക്ടറിൽ പ്രതിദിന സർവീസിന് അനുമതി നൽകണം -ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സിtext_fields
ജിദ്ദ: സൗദി എയർലൈൻസ്, ഫ്ലൈനാസ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ജിദ്ദ-കോഴിക്കോട് സെക്ടറിൽ ദിവസവും സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന് ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം പ്രവാസികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗദി എയർലൈൻസും ഫ്ലൈനാസും ജിദ്ദ-കോഴിക്കോട് നേരിട്ട് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് പ്രവാസികൾക്കും ഉംറ തീർഥാടകർക്കും വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം വീതം മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഇവ സർവീസ് നടത്തുന്നത്. പ്രവാസികളുടെയും ഉംറ തീർഥാടകരുടെയും തിരക്ക് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും പര്യാപ്തമല്ല.
സൗദിയിലെ നിലവിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ സൗദിയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സൗദി എയർലൈൻസിനും ഫ്ലൈനാസിനും ജിദ്ദ-കോഴിക്കോട് സെക്ടറിൽ പ്രതിദിന സർവീസ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേരളത്തിലെ പ്രവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ആശ്രയിക്കുന്ന കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലെ റെസ (RESA) നിർമാണം വർഷങ്ങളായി ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുകയാണ്. ഇത് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനും ആവശ്യമായ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർഥിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ വിമാനക്കമ്പനികൾ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചതോടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാസികളും കോഴിക്കോട് വഴിയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും തിരുവനന്തപുരം, ചെന്നൈ, ട്രിച്ചി, കോയമ്പത്തൂർ, മംഗലാപുരം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ പ്രാദേശിക വിമാനക്കമ്പനികൾ മുന്നോട്ടുവരണം.
അതോടൊപ്പം, സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലേക്ക് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ ലോ ഫ്ലോർ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയോടും ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ മുണ്ടുപറമ്പ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി നാണി ഇസ്ഹാഖ് മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.