ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി എറണാകുളം ജില്ല പ്രവർത്തക സംഗമംtext_fields
ജിദ്ദ: ജിദ്ദ കെ.എം.സി.സി എറണാകുളം ജില്ല പ്രവർത്തക സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. വേൾഡ് കെ.എം.സി.സി അധ്യക്ഷൻ കെ.പി. മുഹമ്മദ് കുട്ടി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവാസി വിഷയങ്ങളിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജിദ്ദയിലെ റഹ്മത്ത് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ റഷീദ് ചാമക്കാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സുലൈമാൻ അഹ്സനി ഉദ്ബോധനം നടത്തി. 'പ്രവാസികളുടെ ആരോഗ്യം' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോ. ബിൻയാം ഉസ്മാനും, 'പ്രവാസി സുരക്ഷ' എന്ന വിഷയത്തിൽ ശിഹാബ് താമരക്കുളവും സംസാരിച്ചു. സി.കെ. റസാഖ് മാസ്റ്റർ, വി.പി. മുസ്തഫ, നസീർ വാവക്കുഞ്ഞ്, നാസറുദ്ദീൻ വേലഞ്ചിറ, മുഹമ്മദ് ഷാഫി കാലടി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. സെക്രട്ടറി ജാബിർ മടിയൂർ സ്വാഗതവും ഫൈസൽ പല്ലാരിമംഗലം നന്ദിയും പറഞ്ഞു. സിയാദ് ചെളിക്കണ്ടത്തിൽ, റഷീദ് ആലുവ, ഫൈസൽ മൂവാറ്റുപുഴ, ഷിയാസ് കവലയിൽ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.