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ജിദ്ദ ഫ്രെണ്ട് ലൈൻ കപ്പ് 2026; മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ടീമും ചെൽസി ടീമും ഫൈനലിൽtext_fields
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News Summary - Jeddah Friend Line Cup 2026: Manchester City vs Chelsea Final
ജിദ്ദ: ഫ്രൈഡേ ക്ലബ് ജിദ്ദ (എഫ്.സി.ജെ) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രെണ്ട് ലൈൻ കപ്പ് 2026 ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഫൈനലിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി ടീമും ചെൽസി ടീമും ഏറ്റുമുട്ടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സെമി ഫൈനൽ മത്സരങ്ങളിൽ ഖലീൽ അഹമ്മദ്, റിയാസ് എന്നിവർ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് ആയി തെരെഞ്ഞെടുത്തു. യൂസഫലി, മിഷാൽ, യൂനുസ്, സാജിദ്, സബ്റിൻ എന്നിവരാണ് മത്സരങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചത്. മുഖ്യാതിഥികളായി ചടങ്ങിൽ എത്തിയ പി.വി അലിക്കോയ, ഇഹ്സാൻ, കെ. ഹാരിസ്, ഫഹീം ബഷീർ എന്നിവർ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു.
ജിദ്ദ ബാഗ്ദാദിയ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നവംബർ 27 നാണ് മത്സരത്തിന്റെ കലാശപ്പോരാട്ടം നടക്കുകയെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
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