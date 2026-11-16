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    ജി​ദ്ദ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം

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    ജി​ദ്ദ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം
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    ജി​ദ്ദ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ​ജി​ല്ല: ജി​ദ്ദ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം ഷ​റ​ഫി​യ​യി​ലെ എ​ലാ​റ റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്നു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ മ​ച്ചി​ങ്ങ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഉ​ണ്ണീ​ൻ പു​ലാ​ക്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നി​ഷാം അ​ലി വ​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​രീം പ​ഠി​ക്ക​മ​ണ്ണി​ൽ ‘കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷാ നോ​ർ​ക്ക’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ജീ​ദ് അ​രി​പ്ര, സ​ലിം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം, ശാ​ക്കി​ർ ഉ​ദ​വി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​മ​ദ് മൂ​ർ​ക്ക​നാ​ടി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ക​മ്മി​റ്റി പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ഴി​പ്പാ​റ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. റ​ഫീ​ഖ് വ​ല​മ്പൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​നാ​ൻ പു​ത്ത​ന​ങ്ങാ​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​ഴി​പ്പ​റ (പ്ര​സി.), റ​ഫീ​ഖ് വ​ല​മ്പൂ​ർ (ജ​ന.​സെ​ക്ര.), ഷ​ഫീ​ഖ് അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സിം​ഗ് സെ​ക്ര.),സ​ലീം തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് (ട്ര​ഷ.),കോ​യ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, ബ​ഷീ​ർ പു​ത്ത​ന​ങ്ങാ​ടി, ഷൗ​ക്ക​ത്ത് ച​ര​ക്കാ​പ​റ​മ്പ്, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ത്ത് അ​രി​പ്ര, റ​ഷീ​ദ് വ​ഴി​പ്പ​റ (വൈ​സ്.​പ്ര​സി.), നി​ഷാ​ദ് വൈ​ലോ​ങ്ങ​ര, ശ​രീ​ഫ് പാ​താ​രി, സി​നാ​ൻ പു​ത്ത​ന​ങ്ങാ​ടി, ശാ​ക്കി​ർ ഹു​ദ​വി (സെ​ക്ര.), ഉ​ണ്ണീ​ൻ പു​ലാ​ക്ക​ൽ, നി​ഷാം അ​ലി വ​ല​മ്പൂ​ർ, മ​ജീ​ദ് അ​രി​പ്ര, അ​ഷ്റ​ഫ് വ​ല​മ്പൂ​ർ(ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ),

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