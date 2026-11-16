ജിദ്ദ അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സംഗമംtext_fields
ജില്ല: ജിദ്ദ അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തക സംഗമം ഷറഫിയയിലെ എലാറ റസ്റ്റോറന്റിൽ നടന്നു. സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി നാസർ മച്ചിങ്ങൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉണ്ണീൻ പുലാക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നിഷാം അലി വലമ്പൂർ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് മുല്ലപ്പള്ളി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ചെയർമാൻ കരീം പഠിക്കമണ്ണിൽ ‘കുടുംബ സുരക്ഷാ നോർക്ക’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസെടുത്തു. മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മജീദ് അരിപ്ര, സലിം തിരൂർക്കാട്, ഷഫീഖ് അങ്ങാടിപ്പുറം, ശാക്കിർ ഉദവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സമദ് മൂർക്കനാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് കെ.എം.സി.സി കമ്മിറ്റി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. മുഹമ്മദ് വഴിപ്പാറ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. റഫീഖ് വലമ്പൂർ സ്വാഗതവും സിനാൻ പുത്തനങ്ങാടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.പുതിയ ഭാരവാഹികൾ: മുഹമ്മദ് വഴിപ്പറ (പ്രസി.), റഫീഖ് വലമ്പൂർ (ജന.സെക്ര.), ഷഫീഖ് അങ്ങാടിപ്പുറം (ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്ര.),സലീം തിരൂർക്കാട് (ട്രഷ.),കോയ തിരൂർക്കാട്, ബഷീർ പുത്തനങ്ങാടി, ഷൗക്കത്ത് ചരക്കാപറമ്പ്, അൻവർ സാദിത്ത് അരിപ്ര, റഷീദ് വഴിപ്പറ (വൈസ്.പ്രസി.), നിഷാദ് വൈലോങ്ങര, ശരീഫ് പാതാരി, സിനാൻ പുത്തനങ്ങാടി, ശാക്കിർ ഹുദവി (സെക്ര.), ഉണ്ണീൻ പുലാക്കൽ, നിഷാം അലി വലമ്പൂർ, മജീദ് അരിപ്ര, അഷ്റഫ് വലമ്പൂർ(ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ),