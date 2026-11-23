ഐ.ടി.ഇ.എഫ് പ്രതിനിധികൾ അംബാസഡറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
റിയാദ്: ഇന്റർനാഷണൽ തമിഴ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഫോറം (ഐ.ടി.ഇ.എഫ്) സൗദി സെൻട്രൽ റീജിയൻ ഭാരവാഹികൾ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ വിപുലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. റിയാദിലെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ക്വാർട്ടറിലുള്ള ഇന്ത്യൻ എംബസി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
പ്രസിഡന്റ് എൻജിനീയർ അരുൺ കുമരൻ രാജശേഖർ അംബാസഡറെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഐ.ടി.ഇ.എഫ് ഗ്ലോബൽ പ്രതിനിധി എൻജിനീയർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഷാൾ അണിയിച്ചു. എൻജിനീയർ റിഹാന ബീഗം, എൻജിനീയർ ആരിഫ് അബ്ദുൽ സലാം എന്നിവർ ചേർന്ന് പൂച്ചെണ്ട് നൽകി സ്വീകരിച്ചു.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഫോറം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (ഓപ്പറേഷൻസ്), ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻജിനീയർ ആരിഫ് അബ്ദുൽ സലാം, ഫിനാൻസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻജിനീയർ ഹബീബുല്ല, വിമൻസ് വിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻജിനീയർ റിഹാന ബീഗം, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആന്റ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻജിനീയർ ശിവ പ്രകാശം, സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻറ് പി.ആർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻജിനീയർ അബ്ദുൽ ഹലീർ, ഐ.ടി.ഇ.എഫ് ഗ്ലോബൽ പ്രതിനിധി എൻജിനീയർ ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.