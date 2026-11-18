റിയാദ് ഇസ്കാൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടിയെ ആദരിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: റിയാദിലെ ഇസ്കാൻ മേഘലയിലെ മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഇസ്കാൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം ചേർന്നു. അൽ മദീന ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സാമുഹിക പ്രവർത്തകൻ ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നവാസ് വെള്ളിമാട് കുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മൃദുല വിനീഷ്, ഷാജി ജോർജ്, എം. മരക്കാർ, നുമേർ ഉമർ, ഷിബു ഉസ്മാൻ, ഹസ്ബുല്ല തരകൻ, വിനീഷ് വിജയൻ, സനൽ കുമാർ, അബ്ദുൽ സലാം എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. റിയാദിലെ സാമൂഹിക സംസ്കാരിക മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളടക്കം ധാരാളം പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. 'റോസാരിയോ ഗാറ്റണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ' സൗദിയുടെ സ്ഥാനപതിയായി നിയമിതനായ ഗഫൂർ കൊയിലാണ്ടിയെ ചടങ്ങിൽ ഇസ്കാൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കോഡിനേറ്റർ പീറ്റർ വർഗീസ് സ്വാഗതവും രമേശ് തിരുവനന്തപുരം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.