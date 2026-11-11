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Madhyamam
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    ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി രക്തസാക്ഷിത്വദിന സമ്മേളനം

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    ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.
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    ദ​മ്മാ​മി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ദി​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ ബ​ദ​ർ അ​ൽ റാ​ബി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വി​ത​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളും അ​നു​സ്മ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ദ​രാ​ഞ്ജ​ലി​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​നി​താ നേ​താ​ക്ക​ളി​ലൊ​രാ​ളാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​കാ​ല​വും രാ​ഷ്ട്രീ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.​ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​റെ സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്തി​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​കെ സ​ലീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ അം​ഗം ഹ​നീ​ഫ് റാ​വു​ത്ത​ർ, നാ​ഷ​ന​ൽ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് കു​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി, പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് ത​ഴ​വ, ഡോ. ​സി​ന്ധു ബി​നു, വ​നി​താ​വേ​ദി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹു​സ്ന ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സം​ഘ​ട​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ധി​കാ ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രൊ​വി​ൻ​സ്, ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പി.​കെ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, വി​ൽ​സ​ൺ ത​ട​ത്തി​ൽ, ജേ​ക്ക​ബ് പാ​റ​ക്ക​ൽ, സ​ക്കീ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ, പാ​ർ​വ​തി സ​ന്തോ​ഷ്, ആ​സി​ഫ് താ​നൂ​ർ, ബി​നു പി ​ബേ​ബി, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ണ​റ, സു​രേ​ഷ് റാ​വു​ത്ത​ർ, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ഖ്, ശ്യാം​പ്ര​കാ​ശ്, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, മ​നോ​ജ് കാ​ക്കൂ​ർ, മു​സ്ത​ഫ ന​ണി​യൂ​ർ ന​മ്പ​റം, റ​ഷീ​ദ് പ​ത്ത​നാ​പു​രം, റോ​യ് വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Indira Gandhi Remembrance Meet
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