ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി രക്തസാക്ഷിത്വദിന സമ്മേളനം

ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി രക്തസാക്ഷിത്വദിന സമ്മേളനംtext_fields
ദമ്മാം: ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് കമ്മിറ്റി അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ദമ്മാമിലെ ബദർ അൽ റാബി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതവും ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക സംഭാവനകളും അനുസ്മരിച്ച് പ്രവർത്തകർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു. സൗദി നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് ബിജു കല്ലുമല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വനിതാ നേതാക്കളിലൊരാളായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലവും രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അടയാളപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിമുദ്രയും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതായും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും പുതുതലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യതയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒ.ഐ.സി.സി ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ.കെ സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ഒ.ഐ.സി.സി ഗ്ലോബൽ അംഗം ഹനീഫ് റാവുത്തർ, നാഷനൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റഫീഖ് കുട്ടിലങ്ങാടി, പ്രൊവിൻസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ നൗഷാദ് തഴവ, ഡോ. സിന്ധു ബിനു, വനിതാവേദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹുസ്ന ആസിഫ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്ന് സംസാരിച്ചു. ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് സംഘടന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷിഹാബ് കായംകുളം സ്വാഗതവും പ്രൊവിൻസ് സെക്രട്ടറി രാധികാ ശ്യാംപ്രകാശ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പ്രൊവിൻസ്, ജില്ല, ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ പി.കെ അബ്ദുൽ കരീം, വിൽസൺ തടത്തിൽ, ജേക്കബ് പാറക്കൽ, സക്കീർ പറമ്പിൽ, പാർവതി സന്തോഷ്, ആസിഫ് താനൂർ, ബിനു പി ബേബി, സുരേഷ് മണ്ണറ, സുരേഷ് റാവുത്തർ, അൻവർ സാദിഖ്, ശ്യാംപ്രകാശ്, ഗഫൂർ വണ്ടൂർ, മനോജ് കാക്കൂർ, മുസ്തഫ നണിയൂർ നമ്പറം, റഷീദ് പത്തനാപുരം, റോയ് വർഗീസ് എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.