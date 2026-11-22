ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ കുടുംബ സമ്മേളനംtext_fields
ഹായിൽ: ‘ഇസ്ലാം നിർഭയത്വവും സമാധാനവും’ പ്രമേയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ സൗദി നാഷനൽ കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നടത്തിവരുന്ന ത്രൈമാസ കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമായി ഹായിലിൽ കുടുംബ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഹായിൽ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ നിരവധി പേർ കുടുംബസമേതം പങ്കെടുത്തു. ഹായിൽ ഹബീബ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ചെറായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സക്കരിയ ആയഞ്ചേരി ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി.
‘സന്തുഷ്ട കുടുംബവും പുതിയകാല പ്രതിസന്ധികളും’ വിഷയത്തിൽ ബുറൈദ സഫറ ദഅ്വ സെന്റർ പ്രബോധകൻ റഫീഖ് സലഫി ബുറൈദ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. ഹബീബ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ എം.ഡി. നിസാം അലി പാറക്കോട്ട് സംസാരിച്ചു. സുധീർ പത്തനാപുരം ഉപസംഹാര പ്രഭാഷണം നടത്തി. കരീം പെരുമ്പാവൂർ, ഷിബു കണ്ണനല്ലൂർ, റിയാസ് ചെർപ്പുളശ്ശേരി, നിയാസ് നല്ലളം എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.