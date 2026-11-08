ഐ.സി.എഫ് മക്ക സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ അനുസ്മരണ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

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ഐ.സി.എഫ് മക്ക സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ അനുസ്മരണ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - ICF Mecca organized a memorial gathering for Syed Ali Bafaqi Thangal
മക്ക: ഐ.സി.എഫ് മക്ക റീജിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ അനുസ്മരണ പ്രാർഥന സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. മക്കയിലെ വാദി സലാം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഐ.സി.എഫ് മക്ക റീജിയൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഐ.സി.എഫ് തസ്കിയ സെക്രട്ടറി ഷമീർ മദനി ആമുഖപ്രഭാഷണം നടത്തി. മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മാത്തോട്ടം അനുസ്മരണ പ്രസംഗവും പ്രാർഥനയും നിർവഹിച്ചു. സൈതലവി സഖാഫി നീറ്റിക്കൽ മയ്യിത്ത് നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. മക്കയിലെ വിവിധ യൂനിറ്റുകളിൽനിന്ന് ധാരാളം പ്രവർത്തകർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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