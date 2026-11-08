മക്കക്കും മദീനക്കും നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം; അപലപിച്ച് ഇരുഹറം മത കാര്യാലയം

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
മക്കക്കും മദീനക്കും നേരെ ഹൂതി ആക്രമണം; അപലപിച്ച് ഇരുഹറം മത കാര്യാലയംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Houthi attacks on Mecca and Medina
മക്ക: മക്കയെയും മദീനയെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂതികൾ ആവർത്തിച്ച് നടത്തുന്ന ആക്രമണ ശ്രമങ്ങളെ ഇരുഹറം മതകാര്യാലയം അപലപിച്ചു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളുടെ പവിത്രതയോടുള്ള നഗ്നമായ ലംഘനമാണെന്നും തീർഥാടകരുടെയും സന്ദർശകരുടെയും സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും ഇരുഹറം കാര്യാലയം പറഞ്ഞു.
ഇരുഹറമുകളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനങ്ങൾക്കും മാനവിക മൂല്യങ്ങൾക്കും നിരക്കാത്തതാണെന്നും നിരപരാധികളുടെയും വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കാനുള്ള ഭീകരവാദികളുടെ വാശിയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇരുഹറം കാര്യാലയം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ സുരക്ഷയെയും സ്ഥിരതയെയും ബാധിക്കില്ല. വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും തീർഥാടകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് ശേഷിയുണ്ടെന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ഇരുഹറം കാര്യാലയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story