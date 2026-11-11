തിളങ്ങുന്ന ഗൾഫിന് പിന്നിലെ പ്രവാസി നൊമ്പരങ്ങൾtext_fields
കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെയും വികസനത്തിന്റെയും നെടുംതൂണായ പ്രവാസികൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് സങ്കീർണമായ നിരവധി വെല്ലുവിളികളാണ്. നാടിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ശക്തമാക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമ്പോഴും പുറംലോകമറിയാത്ത ഒട്ടേറെ കണ്ണീർ കഥകളും യാഥാർഥ്യങ്ങളും ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ മാനസിക വിഷമങ്ങളും വിദേശത്തെ ഉയർന്ന ജീവച്ചെലവും അവരെ അനുദിനം തളർത്തുന്നുണ്ട്.
പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഉത്സവ സീസണുകളിലും അവധിക്കാലങ്ങളിലും വിമാനക്കമ്പനികൾ നടത്തുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ നിരക്ക് വർധനവ്. സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ ചൂഷണം. ഇതിനുപുറമേ, വിദേശത്തെ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം ലഭിക്കാതിരിക്കുക, ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ഇരയാവുക, അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നതടഞ്ഞുവെക്കുക, ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുക തുടങ്ങിയ പ്രതിസന്ധികളും പ്രവാസ ലോകത്ത് പതിവാണ്.
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ചികിത്സാച്ചെലവ് സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികൾക്ക് വലിയൊരു ഭാരമായി മാറുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്തവരും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ നാട്ടിലെത്തി ചികിത്സ തേടാൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരും നിരവധിയാണ്. ഇതിനൊപ്പം വിദേശത്തെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും വിസ കാലാവധി തീരുന്നതുമെല്ലാം നിയമപരമായ കുരുക്കുകളിലേക്ക് വഴിമാറുകയും, വർഷങ്ങളോളം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയാതെ പ്രവാസികൾ വിദേശത്ത് അകപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.
അമിത ജോലിഭാരവും കുടുംബത്തോടുള്ള അകൽച്ചയും കാരണം പലരും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദവും ഏകാന്തതയുമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടോ വാർധക്യം കാരണമോ നാട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരമായി മടങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ കൃത്യമായ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ ലഭിക്കാത്തത് മറ്റൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രവാസ ലോകത്ത് വിയർപ്പൊഴുക്കിയിട്ടും ഒടുവിൽ സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ലാതെ ശൂന്യമായ കൈകളോടെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന പ്രവാസികൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്.
നാടിന്റെ നട്ടെല്ലായ പ്രവാസികളുടെ ഇത്തരം കത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ന്യായമായ യാത്രാനിരക്ക് ഉറപ്പാക്കുക, വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ പ്രവാസികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുക, ജന്മനാട്ടിൽ ശാസ്ത്രീയവും ശക്തവുമായ പുനരധിവാസ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും. ഗൾഫ് പണത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരെ തിരികെ ചേർത്തുപിടിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.